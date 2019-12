Đã xác định nguyên nhân cháy lớn tại cửa hàng kim khí điện máy

Sáng nay (17/12), Lãnh đạo huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu cho biết: Vụ cháy lớn xảy ra tại một hộ kinh doanh trên địa bàn bước đầu xác định nguyên nhân là do nhóm thợ hàn điện bất cẩn trong thi công. Hiện địa phương đang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục khắc phục hậu quả vụ cháy.

Các lực lượng tham gia khống chế đám cháy.

Theo đó vụ cháy xảy ra vào chiều hôm qua (16/12) tại cửa hàng kim khí điện máy và trang trí nội thất Út Đồng Tiến do ông Nguyễn Văn Út, 45 tuổi làm chủ ở ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong 5 gian hàng thuộc cửa hàng, rất may không gây thiệt hại về người.

Địa phương đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm người dân khu vực chợ Phước Long tham gia chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Phần lớn các mặt hàng ở tầng trệt được lực lượng chức năng và người dân khẩn trương di dời kịp thời đến nơi an toàn nhưng toàn bộ hàng hóa lưu trữ ở tầng 1 bị thiêu rụi hoàn toàn. Do đang vào thời điểm mùa khô, gió thổi mạnh nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng và người dân, sau gần 3 giờ đồng hồ cứu chữa, nguồn lửa mới được khống chế không để lây lan sang những căn hộ liền kề, góp phần hạn chế mức độ thiệt hại do sự cố hỏa hoạn gây ra.

Các lực lượng dọn hiện trường sau vụ cháy.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Long, nguyên nhân xác định ban đầu của vụ cháy là do nhóm thợ đang thi công mặt dựng biển hiệu quảng cáo cho cửa hàng, trong quá trình thi công một trong những người trong nhóm thợ bất cẩn để vẩy hàn điện nhiệt độ cao bắn vào các thùng cát tông, do đây là chất dễ cháy nên lửa bén nhanh, lây lan qua các vật liệu dễ cháy khác làm ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Long cho biết, lãnh đạo huyện đã yêu cầu ngành chức năng của huyện và cấp ủy, chính quyền thị trấn Phước Long tiếp tục huy động lực lượng tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom, dọn dẹp các vật dụng nơi xảy ra vụ cháy; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông khu vực xảy ra cháy, nhất là đề phòng kẻ gian lợi dụng hỏa hoạn để trộm cắp tài sản, đồng thời tích cực đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho mọi người dân, nhất là tại các điểm chợ khi hiện nay lưu lượng hàng hóa được các tiểu thương nhập về ngày một tăng để phục vụ thị trường Tết nguyên đán sắp tới./.