Đại lý chăn ga, gối đệm cháy dữ dội trong đêm, 2 người kịp chạy thoát ra ngoài

Vào khoảng 2h ngày 9/3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của người dân về vụ hỏa hoạn tại đại lý chăn ga, gối đệm trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh, Nghệ An.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội phía trên tầng 2 của đại lý chăn ga, gối đệm.

Ngay sau đó, 1 xe chữa cháy, 1 xe tiếp nước cùng 16 cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng được điều động đến hiện trường để dập lửa. Đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 2 của căn nhà; thời điểm xảy ra cháy có 2 người bên trong, rất may cả hai đã tự thoát ra ngoài an toàn.



Tại hiện trường, lực lượng chức khẩn trưởng nhanh chóng triển khai công tác nghiệp vụ, ngăn không để ngọn lửa lan rộng, khống chế thành công vụ cháy ngay sau đó. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản phía trong.

Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế, nhiều tài sản phía trong bị thiêu rụi.