Theo đó, tỉnh Đắk Lắk sẽ đón khoảng 1.500 công dân địa phương đang sống và làm việc, học tập tại Đà Nẵng có nguyện vọng quay về nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, từ ngày 5 đến ngày 10/9 Đắk Lắk sẽ điều ô tô ra Đà Nẵng để đón người dân.

Đắk Lắk sẽ đón 1.500 người dân từ Đà Nẵng về. (Ảnh minh họa)

Trên các chuyến xe đều có đội ngũ phục vụ y tế, công an để đảm bảo an toàn chuyến đi. Sau khi về địa phương, người dân sẽ được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày theo quy định để phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị tiếp nhận công dân phải đảm bảo an toàn, thân thiện trên mỗi chuyến đi, tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch. Kinh phí thực hiện việc đón, tiếp nhận từ nguồn kinh phí vận động phòng chống dịch Covid-19 của Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.

Tỉnh Đắk Lắk giao Sở Lao động thương binh và xã hội chủ trì cùng sở y tế… đảm bảo an toàn, an ninh, phòng dịch cao nhất. Các ngành quân đội, công an chuẩn bị các khu cách ly tập trung của đơn vị để đảm bảo đủ nơi cư trú, nghỉ ngơi của người dân trong thời gian cách ly…/.