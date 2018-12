Đào nở bung đỏ rực trước Tết dương lịch, người trồng thấp thỏm sợ thất thu

Dù đã tính toán kỹ về cách chăm sóc để đào nở đúng vào dịp Tết, nhưng đến nay không ít gốc đào tại Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đã nở rộ trước Tết Dương lịch. Một chủ vườn đào tại Nhật Tân chia sẻ, so với năm ngoái, thời tiết năm nay ấm hơn. Phải đến đầu tháng 12 mới có không khí lạnh, nhưng nhiệt độ lại nhanh chóng tăng cao, khiến đào nở sớm. Nếu thời tiết tiếp tục nắng ấm, khả năng cao hoa đào sẽ không kịp đợi Tết Nguyên đán, người trồng thất thu. Hiện nay các hộ trồng đào tại Nhật Tân đã bắt đầu tuốt lá và áp dụng những kỹ thuật chăm sóc đặc biệt để đào nở đúng vào dịp Tết, song cũng không khỏi lo lắng khi thời tiết diễn biến bất thường. Theo một số hộ trồng đào, dù có điều chỉnh kỹ thuật, nhưng nếu thời tiết tiếp tục nắng ấm kéo dài đến Tết âm lịch, hoa đào sẽ nở sớm, nếu có giữ được hoa đến đúng dịp Tết, cánh đào cũng không được thắm và tươi. Đặc biệt, những gốc đào nở sớm sẽ bị mất giá. Điều mà các hộ trồng đào mong ngóng nhất lúc này là những đợt rét đậm kéo dài. Vườn đào được tuốt lá để ra hoa đúng dịp Tết. Tại vườn đào nhà ông Nguyễn Văn Hanh, các gốc đào thế đã nở hoa đỏ rực. Chủ vườn cho biết, nếu nở đúng vào dịp Tết, mỗi gốc đào sẽ có giá từ 15-20 triệu đồng. "Nếu thời tiết tiếp tục nóng, cả vườn đào bỏ không cũng nên", ông Hanh lo lắng. Nhiều hộ trồng đào đã phải tỉa những cành nở sớm bán với giá từ 50.000-300.000 đồng tùy từng kích cỡ khác nhau. Khác với các hộ trồng đào, nhiều chủ vườn quất, bưởi bon sai tại Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) tỏ ra phấn khởi khi thời tiết phù hợp, bưởi quất ra sai và đẹp hơn năm trước. Ngay từ giữa tháng 12, nhiều khách chơi cây cảnh đã rục rịch đến các nhà vườn đặt mua cho dịp Tết Nguyên đán. Cũng theo nhiều nông dân trồng quất ở Tứ Liên, đối với những loại cây quất to, bưởi, nhiều nhà vườn cũng dự đoán sẽ giảm giá từ so với năm ngoái. Nguyên nhân, là thời tiết thuận lợi, cây phát triển tốt, tỉ lệ cây hỏng, cây chết thấp nên nguy cơ dẫn đến dư thừa nguồn cung nên giá sẽ có xu hướng giảm nhẹ.

Dù đã tính toán kỹ về cách chăm sóc để đào nở đúng vào dịp Tết, nhưng đến nay không ít gốc đào tại Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đã nở rộ trước Tết Dương lịch. Một chủ vườn đào tại Nhật Tân chia sẻ, so với năm ngoái, thời tiết năm nay ấm hơn. Phải đến đầu tháng 12 mới có không khí lạnh, nhưng nhiệt độ lại nhanh chóng tăng cao, khiến đào nở sớm. Nếu thời tiết tiếp tục nắng ấm, khả năng cao hoa đào sẽ không kịp đợi Tết Nguyên đán, người trồng thất thu. Hiện nay các hộ trồng đào tại Nhật Tân đã bắt đầu tuốt lá và áp dụng những kỹ thuật chăm sóc đặc biệt để đào nở đúng vào dịp Tết, song cũng không khỏi lo lắng khi thời tiết diễn biến bất thường. Theo một số hộ trồng đào, dù có điều chỉnh kỹ thuật, nhưng nếu thời tiết tiếp tục nắng ấm kéo dài đến Tết âm lịch, hoa đào sẽ nở sớm, nếu có giữ được hoa đến đúng dịp Tết, cánh đào cũng không được thắm và tươi. Đặc biệt, những gốc đào nở sớm sẽ bị mất giá. Điều mà các hộ trồng đào mong ngóng nhất lúc này là những đợt rét đậm kéo dài. Vườn đào được tuốt lá để ra hoa đúng dịp Tết. Tại vườn đào nhà ông Nguyễn Văn Hanh, các gốc đào thế đã nở hoa đỏ rực. Chủ vườn cho biết, nếu nở đúng vào dịp Tết, mỗi gốc đào sẽ có giá từ 15-20 triệu đồng. "Nếu thời tiết tiếp tục nóng, cả vườn đào bỏ không cũng nên", ông Hanh lo lắng. Nhiều hộ trồng đào đã phải tỉa những cành nở sớm bán với giá từ 50.000-300.000 đồng tùy từng kích cỡ khác nhau. Khác với các hộ trồng đào, nhiều chủ vườn quất, bưởi bon sai tại Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) tỏ ra phấn khởi khi thời tiết phù hợp, bưởi quất ra sai và đẹp hơn năm trước. Ngay từ giữa tháng 12, nhiều khách chơi cây cảnh đã rục rịch đến các nhà vườn đặt mua cho dịp Tết Nguyên đán. Cũng theo nhiều nông dân trồng quất ở Tứ Liên, đối với những loại cây quất to, bưởi, nhiều nhà vườn cũng dự đoán sẽ giảm giá từ so với năm ngoái. Nguyên nhân, là thời tiết thuận lợi, cây phát triển tốt, tỉ lệ cây hỏng, cây chết thấp nên nguy cơ dẫn đến dư thừa nguồn cung nên giá sẽ có xu hướng giảm nhẹ.