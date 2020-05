Để được hưởng bảo hiểm xe máy, phải chuẩn bị những giấy tờ gì?

Trong đợt Tổng kiểm soát phương tiện, xử lý vi phạm giao thông (từ ngày 15/5-14/6), CSGT được phép dừng xe dù không có dấu hiệu vi phạm khiến nhiều người nhốn nháo chuẩn bị đủ mọi loại giấy tờ trong đó có bảo hiểm xe máy.

Vậy người mua bảo hiểm xe máy sẽ cần phải đáp ứng các thủ tục, giấy tờ gì để nhận bồi thường trong trường hợp xảy ra tai nạn. Về vấn đề này, trao đổi với VOVGT, Luật sư Phạm Thành Tài - Giám đốc Công ty luật Phạm Danh cho biết:

Cụ thể, căn cứ tại Điều 14 Thông tư 22 quy định về quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới như sau:

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm phối hợp với chủ xe cơ giới, người bị thiệt hại, cơ quan công an và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để thu thập các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn giao thông để lập hồ sơ bồi thường. Bao gồm các tài liệu sau:

Tài liệu liên quan đến xe, lái xe (bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm sau khi đã đối chiếu với bản chính)

Giấy đăng ký xe

Giấy phép lái xe

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc các giấy tờ tùy thân khác của lái xe

Giấy chứng nhận bảo hiểm

Tài liệu chứng minh thiệt hại về người (bản sao của các cơ sở y tế hoặc bản sao có xác nhận của doanh nghiệp bảo hiểm), tùy theo mức độ thiệt hại về người có thể bao gồm một hoặc một số các tài liệu sau

Giấy chứng thương

Giấy ra viện

Giấy chứng nhận phẫu thuật

Hồ sơ bệnh án

Giấy chứng tử (trong trường hợp nạn nhân tử vong)

Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản

Hóa đơn, chứng từ hợp lệ về việc sửa chữa, thay mới tài sản bị thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra do chủ xe thực hiện tại các cơ sở do doanh nghiệp bảo hiểm chỉ định hoặc được sự đồng ý của doanh nghiệp bảo hiểm.

Các giấy tờ chứng minh chi phí cần thiết và hợp lý mà chủ xe đã chi ra để giảm thiểu tổn thất hay để thực hiện theo chỉ dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm.

Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn (trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư 22)

Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Sơ đồ hiện trường, bản ảnh (nếu có)

Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn

Thông báo sơ bộ kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông

Các tài liệu khác có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có)

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không có các tài liệu quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư 22 và thiệt hại xảy ra ước tính dưới 10 triệu đồng, hồ sơ bồi thường phải có các tài liệu sau

Biên bản xác minh vụ tai nạn giữa doanh nghiệp bảo hiểm và chủ xe cơ giới có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn. Biên bản xác minh vụ tai nạn phải có các nội dung sau:

Thời gian, địa điểm xảy ra tai nạn:

Thông tin do chủ xe cơ giới hoặc lái xe gây tai nạn, nạn nhân hoặc đại diện của nạn nhân, các nhân chứng tại địa điểm xảy ra tai nạn (nếu có) cung cấp. Các đối tượng cung cấp thông tin phải ghi rõ họ tên, số chứng minh thư, địa chỉ.

Mô tả hiện trường vụ tai nạn và thiệt hại của phương tiện bị tai nạn (kèm theo bản vẽ, bản ảnh).

Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền lập. Và các tài liệu có liên quan đến vụ tai nạn (nếu có).

Trong trường hợp này cần phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

Tài liệu liên quan đến xe, lái xe

Tài liệu chứng minh thiệt hại về người

Tài liệu chứng minh thiệt hại về tài sản

Bản sao các tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn

Thời hạn nhận được bồi thường

Căn cứ tại khoản 3 Điều 15 Thông tư 22 về quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới quy định rõ:

Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày kể từ khi nận được hồ sơ bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới và không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ.

Như vậy, trong vòng 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, chủ bảo hiểm sẽ được doanh nghiệp thanh toán bồi thường thiệt hại, trong trường hợp cần phải xác minh hồ sơ thì sẽ nhận được tiền bồi thường thiệt hại trong vòng 30 ngày./.