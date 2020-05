Để lại thư “chúc bố mẹ hạnh phúc”, thanh niên nhảy sông Hiếu tự vẫn

Ngày 18/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, khoảng 10h40’ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu sông Hiếu. Nạn nhân được xác định là H.C.H (23 tuổi, trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Cầu Hiếu nơi nam thanh niên gieo mình xuống sông tự vẫn.

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân đi đường phát hiện 1 bức thư ngắn ghi lại địa chỉ và lời nhắn "chúc bố mẹ hạnh phúc", bên cạnh có một chiếc điện thoại di động để lại trên cầu sông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An nên báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An điều động 1 xe CC&CNCH, 2 xuồng cùng 18 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp Công an Thị xã Thái Hòa xác minh thông tin và tìm kiếm nạn nhân.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân.

Qua camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện có 1 nam thanh niên đã nhảy xuống cầu sông Hiếu tự vẫn. Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân./.