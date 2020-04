Điện Biên thiệt hại khoảng 18 tỷ đồng do ảnh hưởng của giông lốc

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên, mưa lớn, giông lốc xảy ra diện rộng tại 6 địa phương gồm: Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa, thị xã Mường Lay, Nậm Pồ, Mường Nhé đã làm gần 1.600 ngôi nhà của người dân bị thủng, tốc mái; trong đó riêng tại Thị xã Mường Lay gần 700 nhà; gần 300 ha lúa, hoa, rau màu của người dân bị gãy đổ, khó có thể phục hồi.

Dông lốc, mưa lớn đã làm gần 1.600 ngôi nhà của người dân tỉnh Điện Biên bị thủng, tốc mái, hư hỏng nặng.

Về cơ sở hạ tầng, giông lốc, mưa lớn đã làm hư hỏng 10 mét tường bao của Trường Tiểu học Sam Mứn (huyện Điện Biên), tốc mái 2 lớp học trường mầm non tại huyện Điện Biên Đông; gần 800m chiều dài kè, kênh mương, 26 cột điện trung thế, hạ thế trên địa bàn huyện Nậm Pồ bị đổ...

Trước những thiệt hại này, chính quyền các địa phương của tỉnh Điện Biên đã khẩn trương cùng với các lực lượng chức năng, quân đội, bộ đội biên phòng giúp đỡ người dân trên địa bàn khắc phục hậu quả. Trong đó tập trung trước mắt việc ổn định nơi ở cho các hộ dân bị hư hỏng hoàn toàn về nhà ở.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến 5.000m, nên đêm nay (24/4) và ngày mai (25/4), các địa phương trong tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa vừa và giông, có nơi mưa to, rất to và giông, lượng mưa phổ biến từ 30 - 50mm, có nơi 50 -100mm, cục bộ trên 100mm; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.