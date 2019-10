Diễn tập giải cứu công nhân kẹt trong đám cháy nhà máy tại TP HCM

Gần 1.000 người tham gia buổi diễn tập. Đây là hoạt động quy mô lớn nhằm tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy cho các tổ chức, cá nhân.

Theo phương án diễn tập, khoảng gần 10h sáng, tại nhà máy Suntory Pepsico Việt Nam, nằm trên đường TA3, quận 12 (TP HCM) xảy ra cháy lớn. Đám cháy bùng phát tại khu vực xưởng sản xuất. Do bên trong có bao bì nilon, carton, nhựa, keo công nghiệp… nên đám cháy bùng phát nhanh chóng, có chiều hướng lan rộng.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và lực lượng tại chỗ phối hợp khống chế đám cháy

Lực lượng chữa cháy khống chế nhanh đám cháy

Chỉ trong ít phút đám cháy lây lan toàn bộ kho xưởng và toả nhiều khói độc khiến nhiều công nhân bên trong mắc kẹt. Thời điểm đám cháy xảy ra, hàng trăm công nhân hoảng loạn tháo chạy khắp nơi.

Lực lượng chữa cháy nhận tin báo đã kịp thời điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng trăm lính cứu hoả, triển khai khống chế đám cháy, đưa gần 100 công nhân bị ngạt khói ra ngoài. Đồng thời phối hợp với các đơn vị hỗ trợ di chuyển nhiều hàng hoá, tài sản để đảm bảo an toàn.

Kiểm tra năng lực phối hợp của lực lượng tại chỗ trong việc phối hợp ứng cứu tình huống khẩn nguy .

Các đơn vị phối hợp tổ chức giải cứu công nhân bị mắc kẹt trong đám cháy

Nhiều công nhân và người dân tham gia diễn tập cho rằng, nếu được tổ chức thường xuyên thì mọi người sẽ ý thức hơn trong phòng cháy chữa cháy, đồng thời ứng phó tốt hơn nếu có sự cố xảy ra.

Ông Phạm Thành Nhân, công nhân tham gia buổi diễn tập cho biết: "Tôi cảm thấy an tâm và phấn khởi, vì có các cơ quan thành phố và quận huyện quan tâm. Vì vừa qua có nghe những vụ cháy chúng tôi cũng lo lắng không biết nơi đây có an toàn hay không, cho nên qua buổi diễn tập lớn như thế này đã giúp chúng tôi an tâm hơn rất nhiều, để khi có sự cố sẽ phần nào chủ động hơn, không phải lo lắng"./.