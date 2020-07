Đoạn Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh xuống cấp làm mất an toàn giao thông

Đường dây nóng của chương trình ALO VOV1 đã nhận được phản ánh của các lái xe tải đường dài cho biết đoạn Quốc lộ 1 qua Hà Tĩnh đang xuống cấp làm mất an toàn giao thông. Mặc dù các đơn vị đã nhiều lần sửa chữa, khắc phục nhưng hiện nay, tuyến Quốc lộ 1A từ nam Cầu Bến Thủy đến đường tránh bắc thành phố Hà Tĩnh bị hằn lún, bong tróc, gây nguy hiểm cho các phương tiện đi qua đoạn đường này.



Ảnh minh họa.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A từ nam Cầu Bến Thủy đến đường tránh bắc thành phố Hà Tĩnh với chiều dài 35km, tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng, được hoàn thành đưa vào khai thác từ tháng 1.2014. Sau một thời gian đưa vào sử dụng, nhiều vị trí tại tuyến đường này xuất hiện vết hằn lún, sống trâu và bị bong tróc,gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông, tiềm ẩn mất an toàn giao thông cho người và phương tiện.



Ông Nguyễn Văn Thành, lái xe tải thường xuyên qua đoạn đường này, nêu ý kiến: "Đi qua Quốc lộ 1A đang sửa chữa, nhiều điểm đã tạo thành những ổ gà, có những ổ sâu gần 3 - 5 cm, gây nguy hiểm cho người đi đường. Xe của tôi hay bị lạng tay lại, khó điều khiển, nên cần chú ý hơn. Bên cạnh đó có nhiều lối mở nên tình trạng thả gia súc và nhiều người qua đường thiếu quan sát nên gây nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khác. Tôi khuyến cáo các tài xe qua đây cần cẩn trọng và tuân thủ theo quy định của Luật giao thông".



Các vị trí mặt đường xuống cấp, bong tróc nham nhở, nhất là đoạn từ thị trấn Nghèn (Can Lộc) đến thị xã Hồng Lĩnh. Tình trạng bong tróc bề mặt không chỉ diễn ra trên tuyến chính QL 1A mà còn xuất hiện ở tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh, từ phường Đậu Liêu (Thị xã Hồng Lĩnh) đến xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân). Người dân đặt ra những lo ngại đến bao giờ thì chủ đầu tư mới hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa? Trong khi đó tình trạng hằn lún xảy ra gần như toàn tuyến và việc thi công sửa chữa còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện.



Đại úy Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Nguy cơ tiềm ẩn là công trình giao thông đường gồ ghề, lắm ổ gà gây ảnh hưởng cho các phương tiện, thậm chí các biển báo cắm chưa phù hợp. Bên cạnh đó còn nhiều bất cập, còn nhiều điểm nối, người đi bộ cắt ngang làm ảnh hưởng đến các phương tiện đi lại".



Trong 6 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có nhiều diễn biến phức tạp. Tình hình tai nạn giao thông gia tăng về số vụ , số người chết so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2019. Thời gian qua, trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn Hà Tĩnh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt không ít các vụ xảy ra tại một vị trí, trên cùng một đoạn đường. Riêng trong tháng cao điểm thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, xử lý hơn 7.000 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 8 tỉ đồng, tạm giữ hơn 1.100 phương tiện.



Thời gian tới, cùng với việc tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra các phương tiện, quản lý kinh doanh vận tải và kiến nghị các đơn vị khẩn trương khắc phục tồn tại về tổ chức giao thông, kết cấu hạ tầng giao thông.



Thượng tá Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Phòng cảnh sát giao thông Hà Tĩnh tiếp tục tham mưu cho Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn công an địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm trên tuyến Quốc lộ; Lập Tổ tuần tra đặc biệt kiểm tra các phương tiện thường gây ra tai nạn như mô tô, xe tải, xe công ten nơ để ổn định tình hình đảm bảo an toàn giao thông"./.