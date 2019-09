Đồng Nai: Hồ Trị An xả lũ, hạ du ngập nặng

Xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai ngập nặng do thủy điện xả lũ

Theo đó, từ đêm 18, sáng ngày 19/9, một phần ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn và một phần xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã bị ngập do hồ thủy điện Trị An và hồ Sông Mây xả lũ. Một số người dân cho biết, nước dâng từ chiều tối hôm trước, lúc đầu chỉ dâng nhẹ nhưng đến khoảng nửa đêm nước đột ngột dâng cao, người dân phải khẩn trương sơ tán tài sản để đảm bảo an toàn. Diện tích bị ảnh hưởng khoảng 150 hécta.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã sớm có mặt hỗ trợ người dân. Khoảng 40 hộ dân cùng nhiều tài sản, gia súc đã được di dời khỏi khu vực ngập lụt. Đến trưa nay 19/9, chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Ông Phạm Xuân Hà, Bí thư Huyện ủy Trảng Bom cho biết: "Mưa lụt rất lớn, các hồ phải xả lũ theo quy trình. Nhận được thông tin thì huyện đã chỉ đạo các địa phương túc trực, thực hiện cứu hộ cứu nạn, tập trung di dời tải sản cho dân, an toàn tuyệt đối"./.