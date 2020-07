Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa lớn, nhiệt độ giảm

VOV.VN - Trong ngày hôm nay 2/7, miền Bắc có mưa rào và giông, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.