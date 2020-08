Dự báo thời tiết ngày 18/8: Cảnh báo tiếp tục mưa lớn tại Hà Nội

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển từ phía Tây sang, có khả năng gây mưa rào và dông cho các quận huyện: Đan Phượng, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, t.x Sơn Tây, Ba Vì của thành phố Hà Nội. Ngoài ra còn một đám mây dông khác từ phía Đông Bắc di chuyển đến và đang gây mưa cho khu vực Sóc Sơn.

Cảnh báo, trong khoảng 1-3 giờ tới, vùng mây dông nói trên vẫn tiếp tục phát triển, mở rộng, di chuyển đến, gây mưa dông cho khu vực các huyện kể trên, sau đó có khả năng mở rộng gây mưa cho các quận huyện lân cận. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước ngày hôm nay 18/8:

Thủ đô Hà Nội:



Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ:



Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 28-31 độ, phía Nam 31-34, có nơi trên 34 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng Thanh Hóa-Nghệ An nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:



Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.