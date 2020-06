EVN ra Công điện ứng phó Bão số 1, đảm bảo điện cho phụ tải quan trọng

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Công điện gửi các công ty thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Huội Quảng - Bản Chát và các đơn vị thành viên yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo cảnh báo về thiên tai của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời với diễn biến của cơn bão số 1; Cập nhật thực hiện đầy đủ các nội dung trong công văn chỉ đạo của các cấp nhằm triển khai các phương án ứng phó với thiên tai, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng, bảo đảm an toàn cho người, thiết bị; Các công ty điện lực chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để khắc phục kịp thời sự cố điện do thiên tai gây ra.





Công điện nhấn mạnh, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m nên từ nay đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to, vùng núi và trung có nơi trên 150mm/24h; ở bắc Trung Bộ có mưa giông cục bộ và mưa vừa, mưa to. Riêng Thanh Hóa có mưa rất to, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.



Để chủ động ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tập đoàn điện lực Việt Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai về ứng phó với diễn biến của cơn bão; Tiếp tục triển khai các Chỉ thị chị của Tập đoàn điện lực Việt Nam và Bộ Công thương về tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020./.