Giải pháp giúp doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn mùa Covid-19

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong quý I và đầu quý II năm nay, ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19. Tổng lượng khách đến Quảng Bình tham quan du lịch ước đạt gần 200.000 lượt, giảm 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo lượng khách quốc tế đến Quảng Bình có thể giảm tới 70% so với năm ngoái.

Quảng Bình sẽ kích cầu để thu hút lượng lớn khách nội địa.



Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, khách quốc tế tham quan Quảng Bình chủ yếu là khách du lịch mạo hiểm, du lịch sinh thái với số lượng hạn chế. Có một số sản phẩm du lịch như khám phá hang động, dã ngoại, chèo thuyền trên sông… vẫn giữ được khách do khách đã đặt tour trước khi có dịch. Du khách quốc tế thường đi theo nhóm nhỏ, có quá trình chuẩn bị dài ngày nên cơ quan chức năng có sự chủ động trong việc quản lý khách và phòng dịch bệnh, do đó khả năng bảo đảm an toàn cao.

Theo ông Đặng Đông Hà, việc giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra cũng là cách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn ở thời điểm này: “Chúng tôi tiếp tục triển khai và quảng bá chương trình kích cầu cho khách nội địa và các liên minh kích cầu du lịch. Tiếp tục các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ kinh doanh dịch vụ. Trình hội đồng nhân dân tỉnh ban hành, điều chỉnh các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh du lịch trên địa bàn”.

Du khách ngồi trên thuyền khám phá sông Son buổi hoàng hôn.



Thời gian tới, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục thực hiện các chương trình xúc tiến, quảng bá với khẩu hiệu “Quảng Bình là điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt”, đặt sự an toàn của du khách lên hàng đầu. Mục tiêu hướng đến các thị trường tiềm năng ở Châu Âu, Châu Úc, các nước ASEAN. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh, du khách có tâm lý lo ngại. Vì vậy, ngành du lịch địa phương nhấn mạnh tầm quan trọng của khách nội địa, nơi chiếm thị phần lớn và quan trọng nhất trong cơ cấu du khách đến tham quan. Một số địa điểm du lịch sẽ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ từ 30 đến 50% để thu hút du khách trong nước.

Vừa qua, các hoạt động lễ hội văn hóa, thể thao lớn của tỉnh Quảng Bình như: lễ hội chùa Hoằng Phúc, lễ hội đập trống của người MaCoong, giải chạy Quảng Bình Discovery Marathon… phải hủy, tạm hoãn. Khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến phải tạm dừng việc đón khách thăm viếng kể từ ngày 2/2 năm nay.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh sẽ kiến nghị, đề xuất lên Chính phủ giảm thuế giá trị gia tăng du lịch từ 10% về 5% đối với năm tài chính 2020; Kiến nghị cho phép doanh nghiệp nộp thuế chậm từ 6 tháng lên 12 tháng mà không bị phạt. Đồng thời, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương giảm 50% tiền sử dụng đất đối với các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động trong năm nay.

“Chúng tôi đồng tình giảm dịch vụ môi trường rừng cho một số tour tuyến, vì đây thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Điều chỉnh lại kinh phí của chương trình du lịch, trước mắt là chậm lại chương trình quảng bá cho Quốc tế, tập trung quảng bá cho nội địa. Hỗ trợ lại các doanh nghiệp trong việc đào tạo lại chất lượng nguồn nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá nội địa”, ông Dũng cho biết./.