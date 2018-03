Giám định ADN xác định danh tính thi thể thứ 5 trong vụ cháy ở Đà Lạt

Qua trích xuất 3 camera an ninh trong khu vực, cơ quan công an xác định trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, ông Trần Văn Quốc (49 tuổi) mang can xăng và một bình gas khò lửa mini từ bên ngoài con hẻm đi thẳng vào nhà ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), ở khu nhà ở tập thể số 13 – đường Trần Hưng Đạo, phường 10, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng). Trên đường đi, ông Quốc còn bật thử bình gas khò lửa. Ông Quốc là hàng xóm có nhà ở liền kề với ông Thăng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Ngay sau đó một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra vào lúc 19h15 phút tối 12/3 tại nhà ông Thăng, sau đó ngọn lửa cháy lan sang 2 nhà ở bên cạnh. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng xác định có 5 người bị chết trong vụ hỏa hoạn, trong đó có 4 nạn nhân trong cùng một gia đình là ông Nguyễn Thông Thăng, bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng) cùng 2 con ruột là Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2003) và Nguyễn Thị Khánh Linh (sinh năm 2006). Riêng nạn nhân thứ 5, vì thi thể bị cháy đen, biến dạng nên chưa thể xác định được danh tính.

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra vụ án

Theo thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, trước đó vào ngày 30 Tết Nguyên đán vừa qua, ông Thăng và ông Quốc có xảy ra mâu thuẫn cá nhân dẫn đến ẩu đả, ông Quốc đâm ông Thăng bị thương phải nhập viện điều trị. Trong khi cơ quan chức năng chờ kết quả giám định thương tật để xử lý sự vụ thì xảy ra vụ hỏa hoạn này.

Nhận định bước đầu, ông Trần Văn Quốc là thủ phạm gây ra vụ hỏa hoạn này. Công an tỉnh Lâm Đồng đang chờ kết quả giám định ADN để xác định danh tính của thi thể thứ 5 có phải là Trần Văn Quốc hay không./.