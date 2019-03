Gian lận thi cử dù tinh vi đến đâu cũng sẽ bị phát hiện

Ngày 23/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thông tin về xử lý vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia tại Sơn La, với 44 thí sinh thay đổi điểm thi. Trước đó, Bộ đã công bố thông tin xử lý vi phạm tại Hòa Bình với 64 thí sinh thay đổi điểm thi.

Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Như vậy, cùng với các thí sinh ở Hà Giang, sau hơn nửa năm điều tra, những thí sinh được nâng điểm khống ở tỉnh Hòa Bình, Sơn La đã bị trả lại điểm thật, khẳng định sự kiên quyết của các cơ quan chức năng đối với các gian lận trong thi cử.



Kết luận điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra - Công an tỉnh Sơn La và kết quả chấm thẩm định cho thấy, có 44 thí sinh với 95 bài thi trắc nghiệm và 02 bài thi Ngữ văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Trong đó, thí sinh có điểm thi sau thẩm định giảm nhiều nhất là 26,55 điểm (tổng 3 môn). Bài thi có điểm giảm nhiều nhất là môn Toán với 9,00 điểm.

Tại tỉnh Hòa Bình, có 64 thí sinh bị sửa điểm thi (điểm chấm thẩm định giảm so với điểm công bố trước đó). Một thí sinh có bài thi Hóa học được nâng 9,25 điểm. Cá biệt, có thí sinh được nâng điểm 3 môn là 26,45. Trước đó, 114 thí sinh ở Hà Giang cũng đã bị ngành chức năng trả lại điểm thi thật.

Sau khi các vụ gian lận thi cử bị phanh phui và trả lại điểm thi thật đối với các bài thi được nâng điểm, Sở Giáo dục - Đào tạo Hòa Bình, Sơn La thực hiện cập nhật điểm thi thật của các thí sinh lên hệ thống và những thí sinh không đủ điểm xét tuyển đại học, cao đẳng sẽ bị buộc thôi học.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đây là việc phải làm và các cơ quan chức năng quyết tâm làm rõ để trả lại sự công bằng cho tất cả các thí sinh: “Rõ ràng, chúng ta thấy hệ quả kéo theo của việc gian lận thi cử. Những em chúng ta vẫn nói là “ngồi lầm chỗ” đã lấy chỗ của các em khác. Chính vì việc này nên chúng ta càng có cơ sở, càng có quyết tâm để không dung túng, không bao giờ để sai phạm xảy ra”.

Ông Mai Văn Trinh cũng cho rằng, kết quả điều tra của cơ quan chức năng cũng cho thấy, tất cả những sai phạm trong thi cử nói chung, trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 nói riêng dù có tổ chức kỹ càng đến đâu, sử dụng thiết bị hiện đại đến mấy thì chắc chắn sẽ bị phát hiện và xử lý.



GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

“Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Công an gửi thông điệp một cách nghiêm khắc, mạnh mẽ tới thứ nhất là một số phụ huy hay đặc biệt là tới các em thí sinh chuẩn bị dự thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và đặc biệt là tới các thầy cô giáo, cán bộ tham gia kỳ thi THPT quốc gia tới đây là phải bằng tinh thần trách nhiệm rất cao, các em học sinh cố gắng ôn tập học tập tốt nhất để đạt kết quả cao nhất, xứng đáng với công sức học tập của mình. Không được và đừng nghĩ đến những cái gì có thể gian lận trong kỳ thi chắc chắn sẽ bị phát hiện và sẽ bị xử lý nghiêm”, ông Trinh nhấn mạnh./.

Thi THPT quốc gia 2019: Nhiều đổi mới để phát hiện gian lận VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra nhiều giải pháp kỹ thuật trong coi thi, chấm thi để khắc phục những hạn chế, ngăn chặn sai phạm có thể xảy ra.

Minh Hường/VOV1

PC_Article_AfterShare_1