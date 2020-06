Hà Nội sẽ đón trận mưa lớn vào chiều tối 6/6

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (6/6), vùng hội tụ gió trên cao duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ nay (6/6) đến ngày 7/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng cục bộ có mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào sáng sớm và đêm với lượng mưa phổ biến 20-40mm/12h, có nơi trên 80mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều tối và đêm nay Hà Nội sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội: Chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Diễn biến và dự báo mưa: Trong đêm qua, tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng đã có mưa, một số nơi có mưa vừa như: Quản Bạ (Hà Giang) 32,8mm; Thủy điện sông Miện (Hà Giang) 19,4mm, Trương Lương (Cao Bằng) 23,4mm, ...

Dự báo trong sáng 6/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng cục bộ có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa lớn nhất một số nơi có thể đạt tới 50 – 70mm).

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1./.