Hải Phòng, Quảng Ninh không có thiệt hại nặng trong bão số 2

Nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp khi bão số 2 đổ bộ sáng sớm nay (4/7), khu vực Đồ Sơn, Cát Hải (TP Hải Phòng) có gió giật cấp 11, tuy nhiên không xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Hiện thời tiết tại các địa phương này đang dần ổn định trở lại.

Gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh tại Đồ Sơn (Hải Phòng) bị bật gốc.

Khoảng 3h sáng nay, khi bão đổ bộ vào Hải Phòng, khu vực Cát Hải và Đồ Sơn có gió cấp 9, giật cấp 11. Gió mạnh cùng mưa đã làm một số cây cối và biển quảng cáo trên các tuyến phố bị gãy đổ, gây mất điện cục bộ ở một số nơi.

Ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: "Sau hơn 1 giờ bão đi qua khu vực Đồ Sơn thì đến giờ không có thiệt hại về người. Trên 30 phương tiện tàu thuyền chúng tôi gọi vào đất liền không thiệt hại. Sản xuất cũng không thiệt hại lớn. Chúng tôi đang tiếp tục cho tổng vệ sinh dọn dẹp cây đổ, giải phóng giao thông."

Lực lượng chức năng tiến hành cưa cây đổ vào hệ thống dây điện, giải phóng giao thông.

Tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, các chuyến bay đã tạm dừng hoạt động từ chiều tối qua và đến giờ vẫn chưa hoạt động trở lại, Cảng container quốc tế Hải Phòng cũng tạm thời dừng hoạt động. Tuy nhiên, đến 10h sáng nay, mưa đã ngớt trên toàn địa bàn thành phố Hải Phòng, gió cũng giảm dần.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, đến thời điểm này, bão số 2 không gây thiệt hại lớn về người và tài sản do các phương tiện, tàu thuyền, lồng bè của người dân trên biển đã được huy động vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ. Đề phòng mưa lớn sau bão, hiện các địa phương của Hải Phòng đã chủ động các phương án sẵn sàng di dân tại một số điểm có nguy cơ sạt lở, tiêu nước đệm để hạn chế ngập úng.



Khu du lịch Bãi Cháy (Quảng Ninh) cũng có một số cành cây bị gió cuốn gãy, đổ ra đường.

Mưa hầu như đã tạnh nhưng để bảo đảm an toàn, các tàu du lịch trên vịnh Hạ Long chưa hoạt động trở lại.

Khu vực huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) sáng nay đã trời đã hửng nắng.

Các khu vực ven biển Cẩm Phả - Vân Đồn (Quảng Ninh) hiện vẫn có gió cấp 5, cấp 6 và mưa rải rác. Sáng nay, khu vực Cô Tô đã hửng nắng nhưng hơn 500 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và tàu khách đi các tuyến đảo vẫn tạm ngừng hoạt động.

Tại khu du lịch Bãi Cháy, do gió bão làm gãy một số cây cối nên công nhân vệ sinh môi trường đang khẩn trương dọn dẹp, các cơ sở du lịch, cửa hàng bắt đầu mở cửa trở lại đón khách./.