Hải Phòng xác minh thông tin “thầy dạy võ đánh gãy xương hàm học sinh”

Theo thông tin trên mạng xã hội và được một số báo điện tử đăng tải, tối 23/11, cháu Hoàng Công Kh., học sinh lớp 8 tại huyện An Dương, Hải Phòng đi đánh cầu lông đã thì bị một nhóm khoảng 6 người dùng gậy bóng chày đánh trọng thương.

Cháu Kh. hiện đang được điều trị tại BV Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Một trong số những đối tượng này được cho là có Nguyễn Toàn Thắng, giáo viên dạy võ tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng. Hiện, cháu Hoàng Công Kh. bị gãy xương hàm, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Gia đình cháu Hoàng Công Kh. đã trình báo việc này lên các cơ quan chức năng. Chiều 25/11, Công an huyện An Dương đã triệu tập Nguyễn Toàn Thắng để điều tra, làm rõ vụ việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Toàn Thắng bác bỏ thông tin mình dùng gậy bóng chày đánh cháu Kh. như gia đình nạn nhân tố cáo.



Ông Phạm Xuân Hải, Trưởng Khoa Đào tạo, Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng cho biết, thầy Nguyễn Toàn Thắng chỉ là cộng tác viên dạy theo giờ tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hải Phòng. Hiện đơn vị đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.



"Về phía trách nhiệm của cơ quan, Khoa Đào tạo đã liên với thầy giáo để yêu cầu thầy làm tường trình, tuy nhiên, điện vào 2 số máy di động của thầy Thắng đều không liên lạc được. Trước khi có kết luận chính thức của Công an điều tra, Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hải Phòng đã quyết định tạm thời mời người khác dạy thay các giờ đứng lớp của thầy Thắng", ông Hải nói.



Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.