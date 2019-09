Hàng nghìn người vào Lăng viếng Bác trong ngày Tết Độc lập

Thời tiết ngày Lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9) năm nay thời tiết rất đẹp với nắng vàng và gió nhẹ. Hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc không quản ngại đường xa về Hà Nội vào Lăng viếng Bác và tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Cụm di tích lịch sử Ba Đình.



Người dân xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Trong dòng người kéo dài từ Công viên Bách Thảo, dù rất sớm, nhưng gia đình anh Hoàng Bắc ở Thái Nguyên đã có mặt để xếp hàng vào Lăng viếng Bác và thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh. Anh Hoàng Bắc mong muốn để cậu bé 5 tuổi của gia đình anh được xem tận mắt những kỷ vật của Bác Hồ. Anh Bắc chia sẻ, dù đã nhiều lần vào Lăng viếng Bác, nhiều lần vào Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhưng lần nào cũng mang đến cho anh những niềm xúc cảm vô cùng đặc biệt.

"Lần nào vào Lăng viếng Bác tôi cũng rất bồi hồi, xúc động. Nghĩ về Người, cũng muốn con nó biết rằng là có một vị cha già dân tộc đã khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nên mình cho con biết, cho con học tập dần dần”.

Còn cô Nguyễn Thị Yên cũng ra Hà Nội từ rất sớm để được vào Lăng viếng Bác. Cô Yên chia sẻ, mong muốn được viếng Bác vào đúng ngày mùng 2/9, một dịp thật đặc biệt như thế này. “Như mọi người dân Việt Nam, tôi rất yêu quý Bác Hồ. Những hình ảnh, đạo đức, gương của Người... chúng tôi luôn muốn học tập và ghi nhớ công ơn của Người”.

Tại bảo tàng Hồ Chí Minh, lượng khách đến tham quan cũng rất đông. Ai cũng như lắng lại cảm xúc khi đứng trước những kỷ vật gắn với cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ. Đứng lặng người bản di chúc của Bác Hồ, bạn Phùng Thị Mai Ly, Hà Nội xúc động cho biết, điều mà bạn Ly tự rút ra được cho mình, đó là bài học về sự kiên trì.

“Khi vào Lăng và vào Bảo tàng Hồ Chí Minh thì trong em có sự xúc động đặc biệt. Em có đọc lại những chữ viết của Bác và em tự rút ra được bài học, đấy chính là sự kiên trì, làm bất cứ một việc gì hay theo đuổi mục tiêu gì cũng cần sự kiên trì...”, Mai Ly chia sẻ.

Đoán trước lượng du khách sẽ đến thăm Lăng bác và Bảo tàng Hồ Chí Minh những ngày này sẽ tăng đột biến, Ban quản lý Lăng đã tăng cường lực lượng an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Anh Nguyễn Xuân Bắc, nhân viên Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: "Để đảm bảo an ninh, trật tự khu vực này thì tại cụm di tích lịch sử Ba Đình luôn có 3 lực lượng bảo vệ. Những ngày này anh em bảo đảm an ninh sẽ được tăng cường rất nhiều để duy trì đảm bảo an ninh tốt nhất cho người dân".

Các điểm vui chơi ở Hà Nội tăng đột biến trong ngày Lễ Quốc khánh

Trong ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, tại các điểm vui chơi giải trí của người dân Thủ đô như: khu vực Hồ Hoàn Kiếm-Đền Ngọc Sơn, Bảo tàng Dân tộc học, Công viên Bách Thảo,Công viên Thủ Lệ... vẫn đông nghẹt du khách.

Xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm, từ sáng sớm đã rất đông du khách từ nhiều nơi đổ về. Cùng gia đình từ Nam Định lên Hà Nội, địa điểm đầu tiên mà anh Nguyễn Hoàng Sơn cùng gia đình chọn là khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Lựa chọn những cảnh đẹp để chụp ảnh cùng gia đình làm kỷ niệm.

Tôi ở Nam Định cùng gia đình lên Thủ đô chơi nhân dịp Quốc khánh, thấy rất vui, lâu lắm rồi gia đình chúng tôi mới đến đây, rất tuyệt vời...", anh Hoàng Sơn chia sẻ.

Anh Đỗ Minh Tâm ở Lào Cai cùng gia đình về Hà Nội đúng dịp này chia sẻ: Hà Nội rất đẹp nhất là những ngày thu lịch sử, nhưng những điểm vui chơi vào dịp này lại quá đông.

Từ Đông Anh, Tùng Lâm 22 tuổi chọn Công viên Thủ Lệ để đưa 2 em nhỏ của mình đến chơi vào ngày Quốc Khánh năm nay. Trong số rất đông du khách dừng chân trước khu nuôi hổ, Tùng Lâm tranh thủ chụp hình cho 2 em nhỏ để kịp thời ghi lại những kỷ niệm của ngày hôm nay.

"Thật ra đi vào ngày thường sẽ vắng, nhưng hôm nay thì hơi đông một chút nhưng vẫn rất vui. Hai em rất thích, ở nhà đến ngày nghỉ thì nằng nặc đòi đi, và hôm nay nhất quyết đi cho bằng được. Cho đi ra đến đây là thích lắm, chạy tung tăng”, Tùng Lâm chia sẻ.

Trong những ngày này, lượng khách đến các khu vui chơi tăng đột biến, qua đó cho thấy, Hà Nội vẫn rất thiếu những điểm vui chơi để người dân đến trong mỗi dịp có ý nghĩa như thế này./.