Hiệu trưởng Trường tiểu học chết trong tư thế treo cổ

Chiều nay (26/3), người dân địa phương bàng hoàng phát hiện ông Trịnh Đình Hưng (SN 1973, Hiệu trưởng Trường tiểu học Văn Lang, phường 4, TP Cà Mau) chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng trên đường Mậu Thân (phường 9, TP Cà Mau).

Ông Hưng hiện đang là Hiệu trưởng trường Tiểu học Văn Lang

Nhận định bước đầu, ông Hưng chết do bị dây siết cổ. Hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang thu thập những thông tin cần thiết và làm rõ điều tra nguyên nhân cái chết của người này.



Một người đồng nghiệp thân thiết của ông Trịnh Đình Hưng cho biết, thời gian gần đây ông Hưng tỏ ra mệt mỏi, căng thẳng công việc của đơn vị. “Thầy Hưng có những biểu hiện của bệnh bệnh trầm cảm.”, vị này thông tin.

Theo lời người thân ông Hưng, có thể do nghe đồn thổi, chưa chính thức cho rằng, sắp bị UBND thành phố Cà Mau điều động về công tác tại Phòng GD-ĐT TP Cà Mau nên ông Hưng nghĩ quẩn, tử tự./.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

