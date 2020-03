HLV Park Hang Seo: Luôn sẵn sàng giúp Việt Nam vượt qua dịch Covid-19

Ngày 26/3, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trực tiếp tiếp nhận ủng hộ từ Huấn luyện viên Trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang Seo số tiền 5.000 USD nhằm hỗ trợ nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn (phải) tiếp HLV Park Hang Seo.

Tại cuộc gặp, HLV Park Hang Seo phát biểu: “Cả thế giới trong đó có Việt Nam đang vất vả chống lại dịch bệnh nguy hiểm. Bản thân tôi thời gian qua cũng chỉ có thể đi qua lại từ nhà đến văn phòng nội khu VFF, kìm chế việc ra ngoài, giữ khoảng cách xã hội một cách chắc chắn.

Hôm nay, tôi mong muốn đóng góp một phần nhỏ của mình vào trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Số tiền tuy nhỏ nhưng tôi mong sẽ giúp một phần nào đó cho những người chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi virus SARS-CoV-2 sẽ vượt qua khó khăn. Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ và cùng Việt Nam sớm vượt qua dịch bệnh này.

Tôi hy vọng sự chung tay của mình sẽ góp phần động viên, an ủi đến những người bệnh nhân không may bị dịch bệnh và cả những người chịu ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai do Covid-19 gây ra. Sau này, nếu có thể giúp đỡ việc khác, tôi sẽ tích cực tham gia. Chúng ta hãy cố hết sức cùng nhau chấm dứt dịch bệnh”.

Bày tỏ niềm vui mừng khi HLV Park Hang Seo cùng tham gia hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của HLV Park Hang Seo đối với nền thể thao Việt Nam nói chung và phát triển đội bóng nam nói riêng trong suốt 3 năm qua.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: “Huấn luyện viên Park Hang Seo là người có ảnh hưởng tới công chúng. Tôi từng sang Hàn Quốc tháng 9/2019 và tại đó, chính quyền cũng như người dân đánh giá rất cao đóng góp của ông Park cho bóng đá Việt Nam và cả quan hệ 2 nước Việt - Hàn. Sự đóng góp của HLV Park Hang Seo sẽ có tác động cổ vũ tinh thần chống dịch của Việt Nam".

Thông báo với HLV Park Hang Seo về những tín hiệu đáng mừng trong quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Hàn Quốc luôn là nước dẫn đầu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam, với sự góp mặt của hầu hết các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, đứng thứ hai về hỗ trợ phát triển chính thức, thứ ba về hợp tác thương mại, du lịch với Việt Nam, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam đạt khoảng 3,5 triệu người.

Cùng với đó, có khoảng 200.000 công dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc trên lãnh thổ của nhau, bao gồm cả khoảng 65.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Đặc biệt, thành công của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên trưởng Park Hang Seo đã truyền cảm hứng rất lớn đến người dân hai nước, góp phần vun đắp cho mối quan hệ bền chặt Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhắc đến tình hình dịch bệnh đang lan rộng khắp trên thế giới, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác phòng chống dịch của Hàn Quốc đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; đồng thời cho rằng, với nỗ lực của mình, Chính phủ Việt Nam đã và đang có nhiều biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, kịp thời và với quyết tâm cao nhất để đẩy lùi đại dịch.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, trước những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ra lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Sau 1 tuần phát động, đến nay số tiền ủng hộ mà các cơ quan, đơn vị, tập đoàn, tổng công ty, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước ủng hộ và đăng ký ủng hộ thông UBTƯ MTTQ Việt Nam đã lên tới trên 500 tỷ đồng. Đặc biệt, số tiền nhắn tin qua tổng đài 1407 đã lên tới trên 70 tỷ đồng.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tin tưởng từ tấm lòng của HLV Park Hang Seo gửi đến UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ, từ đó sẽ có thêm nhiều nguồn lực để cùng Đảng, Chính phủ, MTTQ Việt Nam quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh./.