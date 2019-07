Trong 2 ngày (17 và 18/7), tất cả công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) đã dừng việc tập thể, yêu cầu công ty thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động.

Khoảng 1.000 công nhân Công ty xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương) nghỉ việc tập thể để yêu cầu được đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Nguyên nhân khiến hơn 1.000 công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn dừng việc tập thể được cho là Công ty vi phạm một số quyền lợi của người lao động như không thanh toán tiền làm thêm giờ; không trả thưởng hàng năm cho công nhân theo thỏa thuận; môi trường làm việc độc hại, suất ăn ca không bảo đảm dinh dưỡng...

Năm 2018, công nhân Công ty Xi măng Phúc Sơn cũng đã từng dừng việc tập thể để kiến nghị các chế độ này.

“Chúng tôi yêu cầu công ty chi trả quyền lợi cho công nhân như đúng kết luận thanh tra năm ngoái chứ không phải chi trả chống đối như hiện tại bây giờ như các chế độ phúc lợi xã hội, chất lượng bữa ăn có 10.800 đồng thì không thể đảm bảo sức khỏe cho công nhân nhất là công ty làm ở môi trường độc hại như vậy. Đặc biệt là những công nhân đã cống hiến 15, 16 năm đều cho nghỉ việc không rõ lý do", một người lao động ở Công ty nói.

Công nhân yêu cầu công ty chi trả quyền lợi chính đáng như đã cam kết.

Bữa ăn trưa của công nhân Công ty xi măng Phúc Sơn có giá 10.800 đồng, không đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho người làm việc trong môi trường độc hại.

Chiều tối qua và sáng nay, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương, UBND huyện Kinh Môn cùng một số đơn vị đã làm việc với ban lãnh đạo Công ty xi măng Phúc Sơn liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Ông Nguyễn Văn Thấn, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Kinh Môn cho biết: Tại các buổi làm việc, phía Công ty Phúc Sơn nêu lý do tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn nên mong muốn nhận được sự chia sẻ từ phía công nhân.

“Công ty đã trao đổi hoạt động của năm 2018 khó khăn, bị thua lỗ nên làm ảnh hưởng đến khả năng kinh doanh và quyền lợi của người lao động. Hiện chúng tôi vẫn đang can thiệp để giải quyết hợp lý giữa công ty và công nhân", ông Thấn nói./.