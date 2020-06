Hơn 2.000 người tham gia chữa cháy rừng xuyên đêm ở Nghệ An

Trước đó, khoảng 20h tối 29/6, một đám cháy rừng khác bất ngờ bùng phát tại xóm 5, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Đám cháy xuất hiện ở rừng thông thuộc xóm 5, xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Do đám cháy xảy ra bất ngờ, gió lớn khiến lửa lan nhanh, cộng với trời tối đã nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Đám cháy bùng lên dữ dội trong đêm. Ảnh: Nhân dân

Sau khi phát hiện ra đám cháy, trên 2.000 người bao gồm lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội cùng dân quân tự vệ của nhiều xã trên địa bàn cùng tham gia chữa cháy. Lực lượng công an chữa cháy khẩn trương đưa "vòi rồng" ra để phun cứu rừng, đồng thời đưa máy thổi gió lên vùng cháy hỗ trợ dập lửa.

Tuy nhiên, do gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa đã bùng phát lây lan nhanh chóng xuống gần khu vực xóm 5 xã Diễn An, Diễn Châu. UBND huyện Diễn Châu khẩn trương chỉ đạo di dời khẩn cấp trên 200 hộ dân đến nơi an toàn. Đến đêm khuya, hàng nghìn người dân cùng lực lượng chức năng vẫn không quản ngại hiểm nguy, xông vào biển lửa cứu rừng xã Diễn An.

Trước tình hình nguy cấp, nhất là khu vực cháy nằm sát nhà dân và khu di tích Đền Cuông, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo huyện Diễn Châu và các lực lượng quyết tâm dập tắt đám cháy trong đêm. Các lực lượng chữa cháy rừng chia làm 2 mũi để chữa cháy. Một mũi dập lửa, mũi còn lại tập trung làm đường băng cản lửa dài trên 500m để bảo vệ khu vực dân cư./.