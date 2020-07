Hơn 350 công dân Việt Nam tại Australia và New Zealand vừa được đưa về nước

Đây là chuyến bay thứ hai đưa người Việt bị mắc kẹt tại Australia về nước.



Ngày 3/7/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, New Zealand và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airline) đã phối hợp với các cơ quan chức năng Australia đưa hơn 350 công dân Việt Nam từ Australia và New Zealand về nước an toàn. Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Trẻ nhỏ, người già và những người có bệnh là đối tượng ưu tiên được về Việt Nam trên chuyến bay này.

Trước tình hình Chính phủ Australia và New Zealand hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới do dịch Covid-19, các cơ quan đại diện đã làm việc với cơ quan chức năng sở tại để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân di chuyển tới sân bay, đáp ứng các yêu cầu về xuất nhập, quá cảnh của hai nước. Các cơ quan đại diện Việt Nam đã cử cán bộ tới sân bay để hỗ trợ trực tiếp quá trình xuất cảnh, lên máy bay của công dân được nhanh chóng và an toàn.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng trong nước, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang tiếp tục xây dựng kế hoạch đưa công dân về nước, đáp ứng nhu cầu của công dân Việt Nam ở nước ngoài và phù hợp với năng lực cách ly trong nước./.