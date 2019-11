Kia Morning lao xuống đập nước, tài xế tử vong

Ngày 9/11, Đội Công tác chữ cháy và Cứu nạn cứu hỗ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An cùng lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể tài xế Nguyễn Văn Tài (24 tuổi, trú tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) dưới đập nước Đông Đanh.

Đến khoảng 1h30 ngày 9/11, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Trước đó vào đêm 8/11, anh Tài điều khiển ô tô Kiamorning 4 chỗ chở theo một người bạn. Trên đường đi về nhà, xe bị lao xuống đập nước Đông Đanh tại địa bàn xã Võ Liệt. Lúc này, cả anh Tài và bạn cùng bung cửa bơi ra trước khi chiếc xe chìm xuống. Người bạn bơi được vào bờ còn tài xế Tài bị nước cuốn.

Nhận được tin báo Đội Công tác chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động hai chiếc xe cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cẩu xe lên. Đồng thời sử dụng các phương tiện chuyên dụng, xuồng cao su cứu hộ, thiết bị dò tìm dưới nước để tìm kiếm nạn nhân Tài. Đến 1h30’ ngày 9/11, thi thể được tìm thấy.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an huyện Thanh Chương tiếp tục điều tra, làm rõ./.