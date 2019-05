Kinh hoàng một phụ nữ tưới xăng khắp nhà, tay cầm bật lửa đòi tự thiêu

Theo thông tin từ Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), vào khoảng 9h ngày 22/5, cơ quan công an nhận được tin báo chị Nguyễn Thị Th. (39 tuổi, ở tổ dân phố Xuân Lộc 1, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bị mắc bệnh hiểm nghèo và do mâu thuẫn gia đình đã mang xăng đến nhà anh Đặng Hồng H. (51 tuổi, ở ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Xuân Lộc 1, Xuân Đỉnh - là chồng cũ của Th.) tưới khắp nhà và tay cầm bật lửa, có ý định đòi tự vẫn.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm một mặt tìm cách thuyết phục, một mặt chuẩn bị sẵn sàng phương án cứu người.



Thời điểm này chị Th. đang “cố thủ” bên trong, lực lượng công an đã chia 1 tổ sang nhà hàng xóm để tiếp cận người phụ nữ gần hơn nhưng lại bị ngăn cách bằng một lớp cửa. Trong tình thế cấp bách, Công an đã phải phá khóa căn nhà.

Bằng sự mưu trí và khéo léo, Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm trực tiếp có mặt chỉ đạo các lực lượng chức năng tại hiện trường đã nhanh chóng can thiệp kịp thời, hóa giải “nút thắt” nguy hiểm, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong vụ việc.

Tại cơ quan Công an, người phụ nữ trên là N.T.T (SN 1980, HKTT Xuân Lộc 1, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hiện ở TP Nha Trang, Khánh Hòa cho biết đã ly hôn anh H. từ tháng 3/2019, hai bên tự thỏa thuận về tài sản là chị Th. nhận 200 triệu đồng từ anh H. Còn anh H. nhận nhà chung tại ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng.

Nhưng do H. mới đưa cho Th. 150 triệu đồng và còn không cho Th. gặp con nên chị H bức xúc mang xăng đến dọa đốt nhà để đòi tiền và quyền gặp con.

Phía Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã đề nghị không khởi tố người phụ nữ, do chị này chưa gây ra hậu quả, và bản thân chị thực hiện hành vi khi tinh thần không ổn định./.