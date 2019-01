Lai Châu, Lào Cai mưa diện rộng, rét đậm rét hại bao phủ

PC_Article_AfterShare_1

Hiện nay, tỉnh Lai Châu đã có công điện chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi.

Cụ thể, nhiệt độ đo được vào lúc 9h sáng nay tại các địa phương vùng cao các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ giao động từ 10 đến 12 độ C. Với việc nhiệt độ giảm sâu, cộng với trên địa bàn có sương mù, mưa nhỏ đã tạo cảm giác rét buốt, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Dự báo, trong những ngày tới, nhiệt độ trên địa bàn sẽ tiếp tục giảm sâu, các khu vực đỉnh núi cao như đèo Ô Quy Hồ ở độ cao trên 2.000 mét có thể xuất hiện băng giá hoặc mưa tuyết.

Để chủ động trong công tác phòng chống rét, chính quyền các địa phương đã cử cán bộ về cơ sở tăng cường vận động, tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống rét cho người già, trẻ nhỏ và cây trồng, vật nuôi trên địa bàn.

Ông Nguyễn Quốc Vương, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ cho biết: Sìn Hồ hiện có trên 74.000 con gia súc và gần 100ha lúa; bà con nông dân đã gieo cấy được gần 70ha. Để bảo vệ diện tích cây trồng, vật nuôi trong đợt rét mới này, huyện đã cử cán bộ xuống phối hợp với chính quyền các địa phương chủ độ lùa gia súc về chuồng nuôi nhốt, hoặc di chuyển đàn gia súc về vùng thấp để tránh rét. Đối với diện tích lúa đã gieo cấy, cán bộ nông nghiệp huyện đã hướng dẫn bà con nông dân chủ động ra vào nước để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Quốc Vương nói: "UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện chỉ đạo tuyên truyền cho các xã phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Huyện đã cử cán bộ đến các xã để cùng với cấp ủy, chính quyền các xã phối hợp tuyên truyền cho nhân dân phòng chống rét. Nhờ công tác tuyên truyền, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi đã được bà con quan tâm, hạn chế rất nhiều tình trạng gai súc hoặc mạ chết rét".

Tại tỉnh Lào Cai, đêm về sáng 16/1, không khí lạnh tràn về, kèm mưa rào diện rộng và dông rải rác, khiến nhiệt độ các khu vực trong tỉnh Lào Cai đồng loạt giảm mạnh; trời chuyển rét hẳn so với ngày hôm qua, rét đậm, rét hại bao phủ.

Hồi 7h sáng nay 16/1, nhiệt độ thấp nhất quan trắc được tại các vùng thấp trong tỉnh như thành phố Lào Cai, thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên) giao động trong khoảng 15 độ C. Vùng cao nguyên Bắc Hà còn 11,2 độ C. Khu du lịch Sa Pa 7,3 độ C...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, dự báo ngày và đêm 16/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai. Mưa vừa, mưa nhỏ vẫn sẽ xuất hiện đều khắp các khu vực trong tỉnh, nhiệt độ cũng tiếp tục giảm thấp hơn. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương cần chú ý phương án đảm bảo chống rét cho người, vật nuôi và các diện tích nông nghiệp./.

