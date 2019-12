Lao xuống giếng cứu cháu, hai chú cháu tử vong ở Bình Phước

Sáng 7/12, lãnh đạo UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 chú cháu bị đuối nước. Người chú tên là Lê Công Trãi (SN 1994), cháu ruột tên Lê Nguyễn Bảo Minh (SN 2013).

Lực lượng cứu hộ đến giải cứu hai chú cháu (Ảnh AX).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 19h, ngày 6/12, tại căn nhà đang sửa chữa, trong lúc gia đình đang ăn cơm, Minh chạy nhảy, vui chơi gần đó nhưng không may bị sẩy chân rơi xuống giếng sâu chỉ được che đậy bằng bìa cát tông.

Thấy cháu bị nạn, anh Trãi đã trèo xuống cứu cháu. Một lúc sau thì tìm được cháu và buộc dây cho người dân kéo lên. Lúc này cơ thể Minh đã tím tái và được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Người dân xung quanh đứng xem lực lượng cứu hộ giải cứu hai chú cháu.

Sau đó, mọi người quăng dây xuống để kéo Trãi lên nhưng do kiệt sức anh đã chìm xuống đáy giếng.

Nhận được tin báo, Công an phường Long Phước đã có mặt tại hiện trường và gọi Đội Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đến hỗ trợ nhưng do giếng sâu, miệng nhỏ nên công tác cứu hộ gặp khó khăn. Khoảng 22h thi thể nạn nhân mới được đưa lên./.