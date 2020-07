Long An khởi tố chủ tịch xã chiếm đoạt đất người khác mang đi bán

Chiều 10/7, Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hưng với hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng cũng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hùng để phục vụ điều tra.

Liên quan đến vấn đề này, Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thông tin, xuất phát từ đơn thư tố cáo của người dân, chính quyền địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, qua đó phát hiện ông Hùng có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Sau đó vụ việc được chuyển sang cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ảnh minh họa

Việc kiểm tra xác minh bước đầu cho thấy Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạnh Hưng tự ý lấy đất một người dân trên địa bàn (chưa được cấp giấy) sau đó thực hiện thủ tục cấp giấy cho một người khác, rồi mang đi chuyển nhượng, số tiền bán đất hơn 1,5 tỷ đồng được chiếm đoạt và cấn trừ nợ cá nhân. Trong vụ việc này còn có sự tham gia của một người khác có tên Bùi Đăng Sơn, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.



Được biết, đây là 1 trong 3 vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng được tỉnh Long An phát hiện 6 tháng đầu năm 2020. Hai vụ việc còn lại là bị can Nguyễn Văn Lơ, Ban Điều hành công trình nâng cấp Đường tỉnh 825 đoạn từ thị trấn Đức Hòa đến ngã ba Hòa Khánh tham ô tài sản số tiền trên 159 triệu đồng và vụ giả mạo trong công tác tại UBND thị trấn Vĩnh Hưng với bị can Nguyễn Văn Trường ./.