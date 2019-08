Miệt thị công an, Chủ tịch Công ty Alibaba bị phạt 7,5 triệu đồng

Hôm nay (1/8) ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba đã đến Phòng thanh tra, Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm việc theo thư mời liên quan những phát ngôn miệt thị lực lượng công an, chủ tịch xã trên mạng xã hội.

Chủ tịch Alibaba đến Sở TTTT Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc sau 2 lần mời

Theo đó, Thanh tra sở TT&TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Thái Luyện 7,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính đối với các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác...



Ông Nguyễn Thái Luyện cho biết, không đồng ý với nội dung biên bản và sẽ khiếu nại quyết định xử lý này.



Sau buổi làm việc với Thanh tra Sở TTTT ông Luyện đã trả lời báo chíh

Trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được đơn tố cáo của ông Thân Đăng Phong (Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên) và ông Vũ Khắc Hùng (Trưởng Công an xã Tóc Tiên), đề nghị Công an tỉnh xử lý những phát ngôn xúc phạm danh dự Chủ tịch xã, uy tín lực lượng công an xã của ông Luyện.

Sau đó, ngày 4/7, Công an BRVT đã tiến hành làm việc với ông Luyện và xác định các phát ngôn này chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nên chuyển hồ sơ cho Sở TT&TT xử lý theo quy định.

Ngày 26/7, ông Luyện được mời lên làm việc với Thanh tra Sở TT&TT nhưng không đến. Giải thích cho lý do trên, Chủ tịch Công ty Địa ốc Alibaba cho rằng, không nhận được bất cứ giấy mời nào./.