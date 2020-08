Một bệnh nhân tử vong do lao phổi không liên quan đến Covid-19

Chiều nay 23/8, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, bệnh nhân Nguyễn Song Bảo L., 48 tuổi, ngụ tại phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên tử vong tại bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang vào tối ngày 22/8 là do suy hô hấp cấp (ARDS) do lao phổi tiến triển, không liên quan gì đến Covid-19.

Hình Bệnh viên Đa khoa Trung tâm An Giang.



Cụ thể, theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, lúc 11 giờ ngày 22/8/2020, bênh nhân L. nhập viện với triệu chứng sốt, đau họng, không khó thở. Các bác sĩ bệnh viện không ghi nhận bệnh lý nội, ngoại khoa gì bất thường đối với bệnh nhân L.

Khai báo dịch tễ, bệnh nhân L. cho biết, trước khi nhập viện không đi đâu xa ra ngoài tỉnh An Giang. Tuy nhiên, trước khi nhập viện 3 ngày, bệnh nhân có tiếp xúc với một đồng nghiệp đi Hà Nội về 1 tuần trước, vẫn khoẻ mạnh.

Theo hồ sơ bệnh án, khi nhập viện, bệnh nhân L. tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, mạch rõ, thở đều. Sau gần 2 giờ nhập viện, bệnh nhân L. than đau thượng vị, khó thở. Qua chẩn đoán của các bác sĩ, bệnh nhân L. bị viêm dạ dày cấp, viêm phổi nặng, u đỉnh phổi phải, viêm cơ tim do virus. Chẩn đoán phân biệt bệnh nhân bị lao phổi.

Sau đó, bệnh nhân L. tuy tỉnh nhưng thở nhanh nông, vã mồ hôi, bức rứt, co kéo cơ hô hấp phụ, toan hô hấp nặng, giảm ôxy máu nặng. Đến 17 giờ 40 phút cùng ngày, bệnh nhân L. ngưng tim, ngưng thở. Sau nhiều giờ các bác sĩ bệnh viện cấp cứu, đồng thời cho bệnh nhân thở máy nhưng đến 20 giờ tối cùng ngày bệnh nhân L. ngưng tim hẳn và tử vong.

Bệnh viên Đa khoa Trung tâm An Giang đã tiến hành xét nghiệm SARS- Cov-2 bằng phương pháp RT-PCR cho bệnh nhân L., kết quả là âm tính.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viên Đa khoa Trung tâm An Giang, bệnh nhân L. tử vong tại bệnh viện không phải do mắc Covid-19. Nguyên nhân tử vong của bệnh nhân L. được các bác sĩ bệnh viện chẩn đoán là do suy hô hấp cấp (ARDS) do viêm phổi cấp nặng, toan máu nặng, u đỉnh phổi phải. Chẩn đoán phân biệt bệnh nhân L. suy hô hấp do lao phổi tiến triển./.