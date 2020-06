Một công nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân tại Công ty than Nam Mẫu

Ngày 7/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang điều tra nguyên nhân một công nhân Công ty than Nam Mẫu tử vong trong quá trình làm việc.

Nạn nhân là anh Vũ Văn H (SN 1987, trú tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí, Quảng Ninh) công nhân cơ điện, thuộc phân xưởng sàng tuyển và tiêu thụ, vận hành máng cắt xả than. Chiều 6/6, anh H đang vận hành hệ thống xả than xuống toa tàu tại đường sắt số 2, khu Khe Thần - Vàng Danh thuộc Công ty than Nam Mẫu thì bị ngất xỉu. Anh H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển nhưng không qua khỏi.

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, bước đầu xác định có thể do bệnh lý.



Trước đó, ngày 13/5/2020, cũng tại công ty này đã xảy ra một vụ công nhân tử vong. Người bị nạn là anh Nguyễn Văn L (SN 1973), thiệt mạng khi trong quá trình lấy vật tư tại khu vực lò thượng ở vỉa 7 (mức +70/125). Nguyên nhân vụ việc được cho là do hàm lượng oxy trong lò quá thấp./.