Một phụ nữ bị sét đánh tử vong giữa cánh đồng ngô

Chiều 3/9, lãnh đạo UBND xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết, sau khi xác minh, điều tra, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân khiến bà B.T.Th. tử vong ở cánh đồng ngô ngày 30/8.

Người phụ nữ tử vong do sét đánh

Nguyên nhân bà Th tử vong được xác định bị sét đánh khi đang đi bón phân đạm cho ngô trên cánh đồng.



Vị lãnh đạo xã Sào Báy nói: "Hôm đó trời mưa to, bà Th. đi bỏ phân ngô, trên tay vẫn còn xách xô phân đạm để bón cho ngô. Bà Th. được xác định bị sét đánh chết, không có tác động từ ngoại lực. Mặt khác, bà Th. cũng không có thù hằn ở địa phương…".

Cũng theo vị lãnh đạo xã này thì bà Th. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng con đi làm ăn xa, bà Th. ở nhà một mình.

Trước đó sáng 30/8, một số người dân trong xóm đi thăm đồng phát hiện một phụ nữ tử vong trong tư thế nằm sấp bên cạnh xô đạm tại cánh đồng ngô thuộc địa bàn xã Sào Báy , huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Thông tin người phụ nữ đã tử vong được người dân báo chính quyền địa phương.