Mưa lũ ở miền Trung cuốn trôi 1 phụ nữ đang nuôi 4 con nhỏ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 2/9 và sáng 3/9 tại một số tỉnh miền Trung có mưa vừa, mưa to, một số nơi xảy ra lốc xoáy, sạt lở đường, lũ trên các sông đang lên. Một người ở Quảng Bình bị thiệt mạng do mưa lũ. Các tỉnh miền Trung vừa đối phó với mưa lũ, vừa kêu gọi tàu thuyền tránh áp thấp nhiệt đới.

Lũ chia cắt nhiều nơi ở miền núi Quảng Bình.

Lúc 16h30’ chiều 2/9, chị Ngô Thị Chắm, 35 tuổi, trú tại bản Pa Chông, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa đi làm rẫy về. Gặp trời mưa lớn, nước suối Pa Chông dâng cao, khi chị Chắm lội qua suối để về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Được biết, gia đình chị Chắm có hoàn cảnh khó khăn, chị đang nuôi 4 đứa con nhỏ.



Nhận được tin báo UBND xã Trọng Hóa đã tổ chức đến nhà động viên, hỏi thăm gia đình nạn nhân. Hiện lực lượng Đồn biên phòng Ra Mai, công an, dân quân đang tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Ông Hồ Phin, Chủ tịch UBND xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa cho biết: “Cả UBND huyện, quân sự, chính quyền địa phương và bà con đang tập trung tìm kiếm nạn nhân, nhưng ở bản Pa Chông đang bị nước chia cắt, nước đang lên cao. Anh em đang tập trung tìm kiếm”.

Ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão, UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương chủ động phương án 4 tại chỗ ở vùng có nguy cơ ngập sâu, địa bàn vùng xa, nơi có đồng bào dân tộc sinh sống; UBND các xã, phường thị trấn hướng dẫn giao thông, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua khu vực nguy hiểm.

Mưa lớn từ ngày 2/9 đến sáng nay, khiến lũ trên các sông ở Quảng Trị đang lên. Tại huyện Hướng Hóa, lũ trên các sông dâng cao, gây ngập một số cầu tràn làm tuyến đường đi 7 xã vùng Lìa bị chia cắt, người dân không thể đi lại. Học sinh tại một số thôn bản phải nghỉ học.

Trong sáng nay, Huyện Hướng Hóa đã tổ chức di dời 47 hộ dân với 230 nhân khẩu ở vùng ngập lụt thị trấn Lao Bảo, xã Tân Long và xã Thuận đến nơi an toàn. UBND huyện đã phân công cán bộ trực tiếp kiểm tra tình hình lụt bão tại các xã, thị trấn và các khu vực xung yếu như: giao thông, hồ đập, các vùng thường xuyên xảy ra sạt lở, ngập lụt, lũ ống, lũ quét.

Đường hồ Chí Minh qua huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị bị sạt lở nhiều đoạn.

Mưa lớn làm đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi cửa khẩu Quốc tế La Lay qua Lào xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Đất đá tràn xuống lòng đường gây tắc nghẽn. Hàng chục xe ô tô, xe máy bị mắc kẹt từ sáng sớm nay. Hiện nay, Cục Quản lý Đường bộ 2 ở Quảng Trị đang huy động máy móc, nhân công san ủi hàng trăm khối đất đá để thông tuyến. Tuy nhiên hiện nay đang mưa lớn, lượng đất đá rất lớn khiến việc san gạt gặp nhiều khó khăn.

Ông Hoàng Văn Hồ, một lái xe bị kẹt trên đường Hồ Chí Minh tại đoạn Quảng Trị cho biết: "Xe chúng tôi chạy từ Nghệ An vào đây thì bị ách tắc từ lúc 1h sáng. Sáng ra cũng thấy cơ quan chức năng đang thông đoạn đang bị sạt lở, điều hành xe để qua lại. Chúng tôi cũng đang chờ thông tuyến mới đi được.”

Ngày 2/9 và sáng nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế đã có thông báo cấm tàu thuyền hoạt động trên biển và vùng cửa biển, cửa sông, yêu cầu các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình, khu dân cư ven biển. Chính quyền các xã ven biển huyện Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền… tổ chức hướng dẫn chủ tàu sắp xếp tàu thuyền vào âu thuyền ở xã Phú Hải, Phú Thuận, thị trấn Thuận An để neo đậu an toàn. Đồng thời, rà soát phương án sơ tán dân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở ở vùng núi, ven sông suối, ven biển, hạ lưu các hồ, đập.

Ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Hiện nay, chúng tôi phối hợp cùng Biên phòng cửa Thuận An đã liên hệ và kêu gọi tàu thuyền vào tránh nơi an toàn. Kêu gọi ngư dân có phương án dằng chống tàu thuyền đảm bảo an toàn. Hiện nay, có 120 chiếc neo đậu bãi ngang, chúng tôi yêu cầu lai dắt lên các nơi an toàn. Thông báo trên hệ thống phát thanh về phương án phòng chống nhà cửa để đảm bảo".

Đối phó với áp thấp nhiệt đới, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thông báo, kêu gọi tàu, thuyền đánh bắt trên biển nhanh chóng di chuyển vào nơi trú ẩn an toàn. Hiện tại, tại thành phố Đà Nẵng còn 37 tàu cá đang hoạt động ngoài biển, trong đó có 3 phương tiện và gần 30 lao động hoạt động vùng biển Hoàng Sa đã biết thông tin của áp thấp nhiệt đới tìm nơi tránh trú an toàn, các tàu còn lại đang hoạt động vùng biển gần.

Ông Huỳnh Văn Phương, Trưởng Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang thành phố Đà Nẵng cho biết: Hiện nay, tại Âu Thuyền Thọ Quang có hơn 830 tàu cá ở các tỉnh miền Trung đã vào neo đậu an toàn.

"Diễn biến của áp thấp nhiệt đới, chúng tôi phối hợp với Biên phòng theo dõi và không cho tàu thuyền ra khơi. Về phía chúng tôi thì hướng dẫn cho bà con neo đậu vào 32 khu vực phao neo và đảm bảo an toàn. Hiện nay các phương tiện đều neo đậu an toàn. Chúng tôi vẫn tiếp tục sắp xếp và thống kê tiếp phân khu vực cho tàu Đà Nẵng và tàu các tỉnh đậu theo khu vực”, ông Phương nói./.

