Mưa to lũ ống thiệt hại lớn đến nhiều hộ dân tại Hà Giang

Mưa to kéo dài khiến nhiều điểm trũng không kịp thoát nước gây ngập úng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân, nhất là khu vực thành phố Hà Giang. Có những điểm bị ngập sâu đến 1m, nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà, nhất là thời điểm xảy ra vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di dời tài sản, nhiều tuyến đường huyết mạch đã bị sạt lở và ngập cục bộ.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho Hà Giang. (Ảnh minh họa)

Tỉnh Hà Giang đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương, các ngành huy động lực lượng 4 tại chỗ để ứng cứu, di rời nhân dân đến nơi an toàn. Đồng thời có các phương án đảm bảo giao thông thông suốt. Mưa to, lũ ống đã làm hư hỏng nhiều công trình trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là nhà máy thủy điện Thái An huyện Quản Bạ bị tê liệt hoàn toàn phải ngừng hoạt động.

Hiện nay tỉnh Hà Giang đang tiếp tục khẩn trương thực hiện các phương án hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai./.