Mùng 3 Tết, số người tử vong do tai nạn giao thông tiếp tục tăng

Chiều 27/1, Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, thống kê sau 5 ngày kì nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cả nước đã xảy ra 138 vụ tai nạn giao thông, làm chết 102 người, bị thương 108 người.

So sánh với cùng kỳ của Tết Nguyên đán 2019 đã giảm số vụ, người bị thương nhưng tăng số người tử vong. Cả nước ghi nhận không xảy ra ùn tắc giao thông tuyến Quốc lộ, đường cao tốc kết nối với cửa ngõ ra vào tỉnh, Hà Nội, TP HCM đảm bảo thông suốt.

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 27/1, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 43 người. Trong đó, trên đường bộ đã xảy ra 32 vụ, làm chết 19 người.

Trên đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.243 trường hợp vi phạm, tạm giữ 19 xe ô tô, 315 xe mô tô và tước 319 GPLX các loại. Trong đó, 35 địa phương báo cáo kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn, trong đó xử lý 582 trường hợp ở Hà Nội 14 , Đăk Lăk 70 và Lâm Đồng 43.

Sau 5 ngày kì nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tình hình trật tự an toàn giao thông về cơ bản được bảo đảm tốt, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước.

Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy số ca cấp cứu do tai nạn giao thông đã giảm trên 15%, riêng ngày 3 Tết giảm gần 28%. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu của các vụ TNGT có nạn nhân tử vong và bị thương nặng chủ yếu là liên quan tới vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, xe đạp điện tại một số địa phương, đặc biệt tại các vùng nông thôn.

Trước tình hình tăng số người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua lên đến trên 12% so với cùng kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng các địa phương, đặc biệt là cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông vận tải tiếp tục hiện tốt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, đặc biệt xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, siết chặt quản lý kinh doanh vận tải./.