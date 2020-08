Nậm Nhừ khắc phục hậu quả trận lũ quét càn qua

3 ngày sau khi cơn lũ quét càn qua, người dân bản Nậm Nhừ 1 cùng các giáo viên, chính quyền xã Nậm Nhừ và các lực lượng của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Ai cũng nỗ lực hết mình với mong muốn sớm ổn định cuộc sống cho người dân và chuẩn bị đón năm học mới.

Nhân dân, các lực lượng chức năng của huyện Nậm Pồ đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nậm Nhừ.



Cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra vào rạng sáng 17/8 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho nhân dân bản Nậm Nhừ 1 và Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Nậm Nhừ. Tổng thiệt hại đã lên đến 6,2 tỷ đồng. Cơn lũ đi qua để lại một khung cảnh tan hoang, đổ nát, cành cây, thân cây lớn nhỏ lao từ thượng nguồn về dồn lại thành đống, những lớp bùn dày đến cả mấy gang tay.



Dưới cơn mưa nhỏ lất phất, thầy cô giáo Trường Tiểu học Nậm Nhừ, bà con dân bản cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ của Đồn biên phòng Nậm Nhừ mấy ngày nay cần mẫn di chuyển đồ đạc, san gạt bùn đất, dọn dẹp lại cơ sở vật chất trường lớp để chuẩn bị đón năm học mới.

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Nhừ cho biết: Nhà ở của 2 giáo viên trong trường cũng bị lũ cuốn trôi cùng tất cả tài sản, đồ đạc, may là không thiệt hại về người. Dãy nhà công vụ bị hư hỏng nặng, huyện cho chủ trương phá bỏ để cân đối xây dựng lại. Công việc trước mắt là dồn toàn lực để chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cho học sinh bước vào năm học mới.

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị mất nhà.



Cô giáo Nguyễn Thị Thúy cho biết: "Bên phía nhà trường đã dọn dẹp vệ sinh xong 4 phòng lớp học, khu nhà vệ sinh cũng như sân, lớp học đã sạch sẽ rồi. Còn các thầy cô nhà trường cũng tạm thời phân chia một số phòng chức năng trong nhà trường để cho các thầy cô nghỉ tạm đã. Nhà trường cũng có xin hỗ trợ các nhà hảo tâm dưới Hà Nội tài trợ toàn bộ sách giáo khoa, sách và cặp sách cho các cháu".

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của bà con nhân dân sau trận lũ quét, các cấp ngành, chính quyền huyện Nậm Pồ cũng đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân vùng lũ.

Ông Lê Khánh Hòa, Bí thư Huyện ủy Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết: Từ tấm lòng cá nhân và nguồn kinh phí của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện kêu gọi, huyện đã hỗ trợ kịp thời cho 13 hộ gia đình có nhà bị trôi và hư hỏng nặng. Đối với 128 hộ dân tại bản Nậm Nhừ 1 bị cô lập do bị sạt đường, trôi cầu cũng đã nhận được các nhu yếu phẩm cần thiết như: dầu ăn, bột canh, bột giặt, mì tôm.

Ai cũng nỗ lực hết mình với mong muốn sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.



Để kịp thời giúp các gia đình ổn định đời sống sau mưa lũ, huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình xây mới và sửa chữa nhà ở, sớm ổn định cuộc sống. Đối với công tác khắc phục hậu quả lũ quét cần tiến hành khẩn trương, song phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, tài sản cho nhân dân. Nếu trời còn mưa to, ưu tiên di chuyển nhân dân đến nơi tránh trú an toàn.

Ông Lê Khánh Hòa cho rằng: "Hiện nay tất cả những hộ dân ở khu vực nguy hiểm không chỉ Nậm Nhừ mà ở trên địa bàn huyện đều phải rà soát để thực hiện các việc di dời. Thời điểm hiện tại huyện phải bố trí tạm để bà con có một cuộc sống ổn định trước mắt. Còn lâu dài sẽ phải tìm các phương án lựa chọn những địa điểm an toàn đưa các hộ dân này ra".

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 4 nên trong các ngày tới mưa lớn diện rộng vẫn sẽ xảy ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Do đó ngoài công tác khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân, đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh bước vào năm học mới, các ngành chức năng của huyện Nậm Pồ vẫn đang sẵn sàng ứng trực với thiên tai để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân./.