Nam thanh niên lao xuống sông cứu cô gái trẻ nhảy cầu tự vẫn

Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều tối 2/4, tại cầu Vạn Hà, thị trấn Vạn Hà (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa).

Nam thanh niên nhảy cầu cứu cô gái tự tử. (Ảnh cắt từ clip)

Theo facebook có tên B.H (người quay đoạn clip) chia sẻ, thì vào lúc hơn 18h, một cô gái khoảng 22 tuổi đi bộ đến khu vực giữa cầu. Sau đó, cô bỏ lại túi xách và dép rồi gieo mình xuống song tự tử.

Ngay lập tức, một thanh niên mặc áo xanh đã ngay nhảy xuống theo để cứu. Tiếp cận và bơi dìu cô gái được một quãng thì nam thanh niên có dấu hiệu đuối sức, lúc này một người khác từ trong bờ bơi ra và một chiếc thuyền cũng kịp thời có mặt để hỗ trợ nam thanh niên đưa cô gái vào bờ an toàn.

"Nếu thuyền không đến kịp thì có thể cả hai đã bị đuối nước vì đuối sức" facebook B.H chia sẻ.

Cô gái trẻ được đưa vào bờ an toàn. (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, trên trang Facebook có tên H.N.T (người được cho là cô gái nhảy câu) chia sẻ tâm trạng buồn bã, bi quan về cuộc sống, tình cảm gia đình và tình yêu nên đã quyên mình xuống song.

Trao đổi về sự việc, ông La Đình Khánh - Phó chủ tịch UBND thị trấn Vạn Hà cho biết, sự việc xảy ra tại địa phương. "Cô gái nhảy cầu quê xã Thiệu Tiến. May mắn cô được một nam thanh niên cứu sống. Do sự việc xảy ra nhanh, cả hai người an toàn và không thấy trình báo nên cụ thể như thế nào chúng tôi vẫn chưa nắm rõ", ông Khánh nói./.