Nắng nóng, rừng cháy dữ dội tại Nghệ An

Gần trưa 27/6, hàng trăm người gồm nhiều lực lượng vẫn đang tiếp tục dập đám cháy rừng xảy ra tại địa bàn xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Trước đó, chiều 26/6, đám cháy bất ngờ xảy ra tại khu rừng thông hơn 30 năm tuổi ở xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người dập lửa cứu rừng. Sau hơn 4 giờ ngọn lửa đã được khống chế. Tuy nhiên, do vẫn còn tro than, đến 20h cùng ngày, đám cháy bùng phát trở lại và bốc cháy dữ dội hơn, lan ra cả một khu vực rừng rộng lớn.

Thời tiết nắng nóng, đám cháy bùng phát dữ dội, bùng phát trở lại nhiều lần.

Theo lãnh đạo huyện Yên Thành, Nghệ An, UBND huyện đã huy động lực lượng dân quân của nhiều xã, kiểm lâm, công an, người dân ở huyện Yên Thành với gần 1.000 người cùng tham gia chữa cháy. Việc dập lửa gặp nhiều khó khăn do trời tối, địa hình đồi núi dốc.

Không thể đưa nước lên hiện trường dập lửa nên lực lượng chức năng phải dùng máy thổi lớp thực bì và phát đường băng cản lửa. Đám cháy sau đó vẫn tiếp tục bùng cháy và lan rộng ra cả khu vực rừng xã Diễn Lợi (Diễn Châu, Nghệ An) nằm giáp ranh với xã Sơn Thành. Sau 4 giờ dập lửa, đám cháy tại xã Sơn Thành được khống chế. Tuy nhiên đến sáng 27/6, đám cháy tiếp tục bùng phát trở lại lần 2.

Việc dập lửa gặp nhiều khó khăn do trời tối, địa hình đồi núi dốc.

Lực lượng chức năng tiếp tục được huy động để khống chế đám cháy. Đến 8h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại, lực lượng chức năng được cắt cử canh gác tại hiện trường.

Cả ngàn người được huy động để tham gia chữa cháy, cứu rừng.

Tại xã Diễn Lợi (Diễn Châu, Nghệ An), đến gần trưa cùng ngày, hàng trăm người vẫn đang tập trung dập lửa từ đám cháy. Đồng thời túc trực tại hiện trường đề phòng đám cháy bùng phát trở lại./.