Ngang nhiên đổ trộm chất thải giữa ban ngày, người dân bức xúc

Đáng nói, chiếc xe chở chất thải này là của một công ty hoạt động trong lĩnh vực môi trường. Chính quyền phường Đại Yên đã lập biên bản và yêu cầu Công an môi trường tỉnh Quảng Ninh điều tra làm rõ sự việc.

Qua 3 tháng theo dõi, người dân sinh sống tại tổ 3, khu Cầu Trắng, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long đã bắt quả tang xe bồn BKS 14C-240.35 của Công ty TNHH Môi trường Bình Minh chở khoảng 5 mét khối chất thải đang xả trực tiếp ra môi trường, nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc ngay sát khu vực sinh sống của người dân.

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường lập biên bản xử lý vi phạm.

Ông Phạm Văn Vịnh, người dân phát hiện xe đổ thải cho biết: “ Chúng tôi quá bức xúc vì nhà ở đây mùi hôi thối bốc lên và cái giếng khoan mấy chục triệu của tôi cũng hỏng. Vì nguồn nước mà người dân ở đây dùng là nước giếng khoan, không có nước sạch. Nước giếng chỉ rửa thôi nhưng mùi hôi lắm".

Theo quan sát của phóng viên VOV, khu vực phát hiện đổ trộm chất thải cách Quốc lộ 18 chỉ khoảng nửa cây số. Đây là khu vực ít người qua lại và có một số moong nước do hoạt động lấy đất đổ nền thực hiện các dự án trước đó để lại. Lợi dụng các hố nước sâu này, các xe bồn đổ thải trực tiếp ra môi trường không cần xử lý.

Điều đáng nói, cách chỗ phát hiện xe bồn đổ thải khoảng 50 m có nhiều vết xe tải cùng nham nhở những vết đen bám vào đất do hoạt động đổ trộm chất thải. Người dân khẳng định đây là điểm đổ thải thứ hai và các xe chở chất thải đã đổ trộm nhiều lần xuống khu vực này.

Dưới trời nắng nóng, phần nước thải đã ngấm vào đất nhưng mùi hôi thối vẫn nồng nặc.

Ông Phạm Văn Đoàn và ông Đặng Thành Phương, tổ 3 khu Cầu Trắng bức xúc: “Họ đổ đêm rất nhiều lần nhưng không thấy người dân phản kháng gì thì trắng trợn đổ cả ban ngày. Chúng tôi có đến hiện trường và hỏi đây là chất thải gì thì một trong hai lái xe trả lời họ hút chất thải ở cống rãnh của các khu công nghiệp. Tuy nhiên cái này phải nhờ cơ quan chức năng mang đi giám định...”.

Trao đổi với phóng viên, ông Đinh Xuân Bền, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Yên, thành phố Hạ Long khẳng định có vụ việc đổ trộm chất thải ra môi trường ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn nước giếng khoan do người dân khu vực này chưa có nước sạch sinh hoạt.

Theo ông Bền: "Công an phường cùng Phòng Cảnh sát môi trường công an tỉnh đã lập biên bản và chuyển hồ sơ lên Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh để điều tra xử lý. Chúng tôi cũng kiến nghị cần có biện pháp ngăn chặn và bồi thường những ảnh hưởng cho người dân khi xác định được mức độ vi phạm do công ty đổ thải trộm gây ra".

Người dân cho rằng, các xe này thường xuyên đổ trộm vào ban đêm và kéo dài nhiều tháng nay.

Hành vi xả thải ra môi trường mà chưa qua xử lý không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân mà còn là hành vi bất hợp pháp và tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý về hình sự. Tại Điều 235, Bộ luật Hình sự 2015 quy định tội gây ô nhiễm môi trường đã nâng mức phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng và nâng mức phạt tù từ 1 - 5 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp nghiêm trọng thì có thể bị phạt tiền từ 1 - 3 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 - 7 năm. Đặc biệt, đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại điều này bị phạt tiền từ 1 - 10 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm./.