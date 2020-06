Nghệ An làm rõ nguyên nhân làm cháy rừng liên tiếp 2 ngày qua

Sau 6h đồng hồ, các cán bộ kiểm lâm, công an và người dân đã khống chế cơ bản đám cháy rừng nguy hiểm tại xã Diễn An, huyện Diễn Châu. Tuy nhiên, tại hiện trường có nhiều nơi lửa vẫn âm ỉ và khả năng gây cháy sẽ tiếp diễn, do đó, lực lượng kiểm lâm Nghệ An và chính quyền địa phương vẫn tiếp tục bố trí lực lượng canh chừng.

Nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, chiều tối 29/6, sau khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy bao gồm kiểm lâm, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường cháy rừng xảy ra tại xã Diễn An. Các lực lượng phải tiến hành cắt đường bằng rộng cản lửa, khoanh vùng không để đám cháy lan sang khu dân cư, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân.



Diện tích bị cháy tại 2 xã chủ yếu là rừng thông là vật dễ dẫn lửa, kết hợp với gió thổi mạnh làm hướng lửa đổi chiều liên tục nên công tác xử lý gặp nhiều khó khăn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tận dụng các nguồn nước sẵn có, triển khai đường vòi lên các điểm cao để chữa cháy và làm mát các khu vực lân cận.



Điều đáng nói là trong 2 ngày qua, trên địa bàn huyện Diễn Châu đã xảy ra 3 vụ cháy rừng liên tiếp, gần nhất là xã Diễn Phú và Diễn An. Trao đổi với phóng viên VOV, ông Nguyễn Hải Âu, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng - Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, cho biết: hiện nay, Ủy ban nhân dân xã Diễn An, Diễn Phú bố trí lực lượng dân quân tự vệ canh chừng đồng thời tiếp tục dập tắt các đám cháy nhỏ, tàn lửa âm ỉ có thể bùng phát trở lại.



"Chi Cục Kiểm Lâm Nghệ An và UBND huyện Diễn Châu tiếp tục bố trí các lực lượng canh trực, đồng thời hỗ trợ 200 hộ dân về nhà ổn định cuộc sống. Nguyên nhân ban đầu xác định xảy ra đám cháy ở xã Diễn An, Diễn Phú, chính quyền địa phương và đơn vị chức năng xác minh thấy dấu hiệu bất thường, đốt có chủ ý phá hoại rừng. UBND huyện Diễn Châu đang chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra tìm ra thủ phạm để xử lý theo quy định pháp luật", ông Âu thông tin./.