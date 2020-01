Nghị định 100 liệu có “vênh” với Luật Giao thông đường bộ?

Nghị định 100 có chế tài mạnh nhưng vẫn còn những lo ngại

Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế Nghị định 46/2016) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến thời gian áp dụng (chỉ sau 2 ngày ký) và các quy định cũng như cách áp dụng.

Nghị định 100 áp dụng từ 1/1/2020 đã phần nào giảm bớt số vụ tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra.

Liên quan đến vấn đề này, trả lời phóng viên Báo điện tử VOV, Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) cho biết: “Tôi cho rằng Nghị định 100 với những chế tài mạnh (nhiều quy định xử phạt mới, mức phạt tăng cao), chắc chắn đủ sức răn đe người điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã uống rượu, bia. Hy vọng sẽ phần nào giảm bớt số vụ tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra”.

Theo Luật sư Diệp Năng Bình, Nghị định có rất nhiều điểm mới, tăng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Cụ thể, đối với người điều khiển xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lít khí thở.

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh).

Cùng nồng độ này, sẽ phạt từ 6 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng đối với người điều khiển xe mô tô, phạt từ 400.000 - 600.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, xe thô sơ vi phạm như trên.

“Tuy nhiên, tôi vẫn có chút lo lắng trong quá trình thực hiện. Có thể thấy khi có chút rượu bia trong người thì người say cũng cho rằng mình tỉnh, bất chấp sự can ngăn của người khác. Mức phạt có thể cao với người thu nhập thấp nhưng lại vẫn còn thấp với người thu nhập cao. Công tác xử phạt vẫn còn nhiều vấn đề để bàn cãi như liệu có hay không sự lót tay, cho qua của lực lượng chức năng mà báo chí từng phản ánh... Do đó, để triệt để không nửa vời đối với hành vi uống rượu bia khi lái xe thì cần phải hình sự hóa hành vi này bởi khi nào còn xử phạt vi phạm hành chính là vẫn còn nhẹ, tiêu cực vẫn xảy ra và tai nạn giao thông vẫn tiếp diễn”, Luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh.

Nghị định 100 có “vênh” với Luật Giao thông đường bộ?

Tại Nghị định 100, Chính phủ quy định: Người đi xe máy có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở bị phạt từ 02 - 03 triệu đồng và tước Bằng lái xe từ 10 - 12 tháng.

Đồng thời, Nghị định cũng xử phạt đối với người đi xe đạp uống rượu bia, với mức phạt thấp nhất là 80.000 đồng và cao nhất là 800.000 đồng. Trong khi đó, khoản 8 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ quy định: Nghiêm cấm người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn theo Nghị định 100.

“Như vậy, Luật Giao thông đường bộ không hề cấm đối với người đi xe máy có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1l khí thở và cũng không hề có quy định cấm người đi xe đạp có nồng độ cồn. Chính vì sự “vênh” nhau như trên giữa Nghị định và Luật nên dẫn đến băn khoăn của nhiều thành viên trên các diễn đàn về giao thông”, Luật sư Diệp Năng Bình nêu.

Thực tế, khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019 đã sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ 2008 như sau: Nghiêm cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

“Theo đó, quy định về nồng độ cồn tại Luật Giao thông đường bộ đã được sửa đổi bởi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhưng không nhiều người biết. Quy định tại Nghị định 100 là hoàn toàn phù hợp với Luật Giao thông đường bộ (sau khi đã được sửa đổi bởi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia)”, Luật sư Diệp Năng Bình cho hay./.