Ngư dân trở về từ “cõi chết” nhớ lại giây phút tàu cá gặp nạn

Tối 30/6, hai thuyền viên may mắn sống sót là ông Đinh Trọng Dũng và Nguyễn Xuân Tuyến về đến quê nhà an toàn. Thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Hòa (đều ở xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cũng đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.



Thuyền viên Đinh Trọng Dũng nhớ lại sự việc.

Nhớ lại giây phút tàu cá gặp nạn ông Đinh Trọng Dũng cho biết: vào khoảng 12h50 trưa 28/6, tàu NA 95899 TS đang neo đậu để mọi người nghỉ ngơi sau 1 đêm đánh bắt mệt nhọc thì bất ngờ bị tàu PACIFIC 01 lao tới đâm phải.

"Lúc đó tôi chỉ nghe một tiếng hô lớn, tàu tàu. Khi quay lại nhìn phía sau thì thấy 1 khối khổng lao tới tông phải tàu chúng tôi. Tàu cá bị lật, 19 anh em trên tàu cá bị nhấn chìm xuống biển…”, ông Dũng nhớ lại.



Sau đó mọi người cố ngoi ra ngoài để nổi lên mặt nước. Ông Dũng và anh Tuyến trở về còn 7 thuyền viên khác vẫn đang ở lại cùng mọi người tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích.



Trước đó, khoảng 13h ngày 28/6 tàu PACIFIC 01 đã đâm vào tàu cá NA 95899 TS khiến tàu NA 95899 TS bị lật úp tại vị trí 19032.334N; 107042.263E (cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 35 hải lý về hướng Nam), trên tàu có 19 thuyền viên. Sau đó, tàu PACIFIC 01 đã hạ xuồng cứu sinh cứu được 9 thuyền viên, còn 10 thuyền viên mất tích.



Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức triển khai tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên mất tích của tàu NA 95899 TS. Tàu SAR 411 chỉ huy hiện trường, phối hợp cùng các tàu SAR 273, HQ 636, Pacific 01, Tân Cảng Pioneer triển khai tìm kiếm 10 thuyền viên mất tích của tàu NA 95899 TS. Nhiều tàu cá của ngư dân gần đó cũng tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.



Qua xác minh thông tin, tàu NA 95899 TS có chiều dài 27m, rộng 7m do ông Hồ Bá Lâm (SN 1981 trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm chủ tàu. 09 thuyền viên thoát ra ngoài đã được tàu Pacific 01 cứu và đưa lên tàu, hiện tại sức khỏe tốt, những thuyền viên còn lại bị mất tích đa số đang ngủ trong cabin. Các thuyền viên được cứu không mặc áo phao. 9 thuyền viên đã được cứu sống, phát hiện vớt được 1 thi thể thuyền viên, 09 thuyền viên còn mất tích. Nạn nhân tử vong được xác định là thuyền viên Nguyễn Văn Hòa./.