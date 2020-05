Người dân Núi Thành, Quảng Nam phản đối dự án lấn sông

Mấy ngày qua, nhiều hộ dân ở xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cản trở việc triển khai Dự án Khu đô thị Vịnh An Hòa, huyện Núi Thành. Dự án Khu đô thị vịnh An Hòa gồm khu đô thị Vịnh An Hòa 1 và Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 2. Người dân địa phương cho rằng, quá trình san lấp đã lấy đi một phần diện tích mặt nước, gây khó khăn cho việc đánh bắt thủy hải sản.

Đơn vị thi công đổ đất lấn sông.



Ông Huỳnh Ngọc Phúc ở Khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, bao đời nay người dân nơi đây sống bằng nghề sông nước. Dự án Khu đô thị Vịnh An Hòa, quy mô gần 100 ha lấp phần lớn diện tích mặt nước khu vực vịnh của sông Trường Giang và sông Bến Ván. Tàu thuyền của ngư dân gặp nhiều khó khăn khi ra vào vịnh. Người dân làm đơn gửi UBND thị trấn Núi Thành và chính quyền địa phương cũng đã đối thoại với dân, đưa ra mức hỗ trợ ban đầu đối với mỗi hộ có tàu thuyền là 2 triệu đồng. Sau đó nâng lên 7 triệu đồng nhưng một số người vẫn không đồng ý. Nhiều người lo lắng sau khi nhận số tiền này phải di chuyển tàu thuyền đến nơi khác neo đậu, không an toàn trong mùa mưa bão.



Người dân ngăn cản không cho xe vào khu vực san lấp mặt bằng.



Ông Huỳnh Ngọc Phúc lo lắng: "Hồi trước lòng sông rộng hơn 1 cây số, bây giờ lạch còn có 200m làm ảnh hưởng đến môi trường sống của dân. Mọi người dân ở đây bức xúc. Khi làm công trình này là chưa có thông báo, không có họp dân để cho dân biết, dân bức xúc quá mới làm đơn lên thị trấn 4 đến 5 lần mới mời giải quyết".



Dự án Khu đô thị vịnh An Hòa được triển khai trên địa bàn xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Dự án gồm Khu đô thị Vịnh An Hòa 1 và Khu đô thị Vịnh An Hòa 2, quy mô gần 100ha. Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư Chu Lai- Hội An, thuộc Tập đoàn FVG làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này được tỉnh Quảng Nam cho phép lấn vịnh An Hòa để xây dựng khu đô thị sinh thái cao cấp, ưu tiên phát triển dịch vụ và nhà ở cao cấp. Tại Dự án khu đô thị Vịnh An Hòa 1, có 39 hộ dân bị ảnh hưởng đất ở, 7 hộ dân bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, 24 hộ bị ảnh hưởng điểm neo đậu tàu thuyền. 21 hộ dân nằm trong diện tái định cư, 24 hộ phải thay đổi nơi neo đậu tàu thuyền.



Hàng chục người ngăn cản đơn vị thi công đường trục chính từ Khu Công nghiệp Tam Thăng đi Cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai.



Ở Dự án Khu đô thị Vịnh An Hòa 2, có 43 hộ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng nhưng không phải di dời, do chỉ thu hồi đất sản xuất nông nghiệp (ao tôm), 19 hộ phải di dời chỗ neo đậu ghe thuyền. Công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án này đang gặp nhiều khó khăn.



Ông Nguyễn Tri Ấn, Bí thư Huyện ủy Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Về phía huyện cũng tập trung vận động cho dân hiểu. Người dân yêu cầu hỗ trợ vài chục triệu trong khi cơ chế hiện nay là mức từ 2 đến 7 triệu đồng là hết. Theo quy định thì chúng tôi hết sức vận động không được thì tiến hành bảo vệ thi công".



Người dân địa phương lo lắng dự án lấn vịnh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống mưu sinh sau này.

Khu vực triển khai Dự án Khu đô thị Vịnh An Hòa hiện cũng đang triển khai Dự án Đường trục chính từ Khu Công nghiệp Tam Thăng đi Cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai. Việc người dân cản trở thi công Dự án Khu đô thị vịnh An Hòa làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Dự án Đường trục chính từ Khu Công nghiệp Tam Thăng đi Cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai.



Ngày 5/5 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam (chủ đầu tư Dự án Đường trục chính từ Khu Công nghiệp Tam Thăng đi Cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai) có báo cáo khẩn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc người dân cản trở thi công khiến dự án chậm tiến độ.



Ông Trần Cảnh Hà, Phó giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết: “Những vướng mắc nói chung, bên cạnh việc huyện tổ chức họp về giải phóng mặt bằng của dự án này thì Ban cũng có báo cáo cho huyện và tỉnh. Chủ đầu tư cũng rất lo lắng vấn đề đó, đề nghị tỉnh cũng như huyện chỉ đạo công việc này. Nếu không giải quyết kịp thời thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ”.



UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản yêu cầu ngành chức năng vào cuộc đảm bảo thi công Dự án Đường trục chính từ Khu Công nghiệp Tam Thăng đi Cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai, đoạn qua vịnh An Hòa, huyện Núi Thành. UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Núi Thành khẩn trương xây dựng phương án và bố trí đủ lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự triển khai thi công công trình./.