Người lao động mong muốn sớm triển khai gói hỗ trợ vì dịch Covid-19

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra được Chính phủ xem xét tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa diễn ra, với mức đề xuất hỗ trợ của cả ngân sách Trung ương và chính sách xã hội là hơn 61 nghìn tỷ đồng. Đây là tin vui cho những doanh nghiệp đang phải ngừng sản xuất kinh doanh và những người lao động tạm thời ngừng việc không lương hoặc bị mất việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



Hai hôm nay, khi được tiếp nhận thông tin Chính phủ xây dựng dự thảo nghị quyết về gói hỗ trợ những người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhiều công nhân lao động bày tỏ vui mừng và cho rằng đây là hành động thiết thực sẽ giúp vượt qua khó khăn trước mắt.

Hàng quán, cơ sở kinh doanh đóng cửa vì Covid-19 gây khó khăn cho nhiều người lao động.

Chị Nguyễn Minh Thúy, là nhân viên bếp ăn tại một Trường mầm non tư thục trên địa bàn Hà Nội, đã nghỉ việc ở nhà hơn 2 tháng nay, chia sẻ: " Ra Tết, khi có dịch Covid là họ cho tôi nghỉ việc không lương, gia đình trông chờ vào đồng lương của mình tôi. Hôm qua tôi cũng có đọc được thông tin Nhà nước sẽ có hỗ trợ những người lao động nghỉ việc không lương. Số tiền hỗ trợ không lớn nhưng cũng là sự chia sẻ đối với những người lao động khó khăn kinh tế".

Theo dự thảo Nghị quyết này, từ tháng 4 đến tháng 6/2020, đối với người sử dụng lao động được vay Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0%, trong vòng 1 năm, mức vay tối đa theo 50% mức lương tối thiểu vùng của 1 lao động/tháng để trả lương cho người lao động bị ngừng việc trong 3 tháng (từ tháng 4 đến tháng 6/2020). Đồng thời, hỗ trợ mỗi hộ kinh doanh 1 triệu đồng/tháng trong 3 tháng cho đối tượng là hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Bà Hoàng Thị Hải Hà, Phó Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ Akay, Đắk Nông cho biết: khi phải ngừng sản xuất kinh doanh vì dịch covid-19 diễn biến phức tạp đã làm nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Cộng đồng mong muốn Chính phủ sớm triển khai nghị quyết này.

Bà Hoàng Thị Hải Hà cho biết: "Dịch covid-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến các doanh nghiệp. Chúng tôi đã tạm ngừng sản xuất kinh doanh hai tháng nay, gây ảnh hưởng đến vấn đề trả lãi ngân hàng, trả lương cho người lao động cũng gặp khó khăn. Chắc chắn khó khăn này vẫn kéo dài vài tháng nữa. Vì vậy rất mong muốn Chính phủ triển khai gói hỗ trợ này sớm để chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp thời điểm này".

Cần lựa chọn đúng đối tượng

Cũng theo dự thảo Nghị quyết, từ tháng 4 đến tháng 6/2020, mỗi tháng hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người cho các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương tại các doanh nghiệp. Hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng cho các đối tượng là người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm. Đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng đối tượng hỗ trợ của Chính phủ rất rộng, tập trung vào các đối tượng dễ bị tổn thương, hỗ trợ những lao động giảm sâu thu nhập, mất việc làm, không đảm bảo mức sống tối thiểu. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng dành một phần không nhỏ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ngừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, gói hỗ trợ này sẽ tạo cho các doanh nghiệp vượt khó hiện nay, có điều kiện tiếp tục quay lại sản xuất sau dịch covid-19. Để lựa chọn đúng đối tượng là bài toán trong thực tiễn thực hiện, chính sách đúng nhưng thực tế đặt ra khâu thực hiện thực sự bài bản khoa học chặt chẽ, chính sách mới phát huy tác dụng trong thực tế với từng nhóm đối tượng.

Ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để đề xuất hoàn thiện các chính sách. phối hợp với các bộ ngành thiết kế các biểu mẫu thông tin, giấy tờ xác định tiêu chí cụ thể đê xác định được đúng những người khó khăn đặc biệt , cồn đoàn tham gia giám sát để đến đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, không bỏ sót, tránh tình trạng truộc lợi chính sách. Về phía Tổng Liên đoàn, chúng tôi cũng nghiên cứu để có thể có gói hỗ trợ từ kinh phí, tài chính của Công đoàn, với nhiều trăm tỷ để hỗ trợ người lao động thực sự khó khăn".

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ dành gói an sinh cho doanh nghiệp và người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương do ảnh hưởng của dịch covid-19 được người dân và doanh nghiệp vui mừng và mong chờ. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay, chính sách này sớm triển khai sẽ giải quyết khó khăn đối cho phần lớn người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19./.

Phương Thoa/VOV1