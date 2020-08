Người phụ nữ tử vong sau tiếng nổ lớn

Lúc 7 giờ 45 phút sáng 27/8, chị Nguyễn Lê My S. (37 tuổi) trú thành phố Đà Nẵng chạy xe máy trên đường ĐT 608 (nối thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam). Khi đến khu vực ngang qua cánh đồng thuộc xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn thì bất ngờ có tiếng nổ lớn phát ra từ đống rác khiến chị S. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Cô gái tử vong sau tiếng nổ lớn.

Hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân chính xác khiến cô gái thiệt mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: "Khi đó người ta nghe tiếng nổ đó và phát hiện người phụ nữ tử vong. Nguyên nhân nổ là do cái gì thì anh em công an đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết thi thể, lấy mẫu mới xác định được vụ nổ do đạn hay do bom, mìn hay quả nổ tự tạo, người phụ nữ đó tử vong có phải do mảnh văng quả nổ hay không. Khi có kết quả, công an tỉnh sẽ thông báo thêm”./.