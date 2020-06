Người tiếp xúc cuối cùng với bé trai 5 tuổi là nam sinh lớp 11

Tối 9/6, Công an huyện Quỳnh Lưu, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể bé trai 5 tuổi trong căn nhà hoang sau 2 ngày mất tích. Tại hiện trường, thi thể bé trai bị trói.

Vụ việc gây chấn động dư luận, rất đông người dân theo dõi quá trình tìm kiếm.

Theo nguồn tin của phóng viên, người cuối cùng tiếp xúc với bé trai trước lúc mất tích là một nam sinh học lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu.

Giáo viên chủ nhiệm cũng xác nhận việc người thân gọi điện xin cho nam sinh này nghỉ học để phục vụ công tác điều tra. Giáo viên chủ nhiệm cũng cho biết, bình thường nam sinh này hiền lành, vui vẻ với thầy cô bạn bè.

Trước đó, vào chiều 7/6, cháu Hồ Trần V.Đ (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 300m chơi. Đến tối không thấy con về, anh gia đình hoảng hồn đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con đâu. Gia đình tiếp tục nhờ dân làng đi tìm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ.

Đến chiều 9/6, gia đình đau xót khi thi thể bé trai được tìm thấy trong ngôi nhà hoang, tại vùng rừng ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cách nhà mình hơn 10 km.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.