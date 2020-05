Nguy cơ từ các ca mắc Covid-19 xâm nhập vẫn còn hiện hữu

Tại cuộc họp chiều 21/5, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 khẳng định, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch trong nước, tuy nhiên, nguy cơ các ca bệnh xâm nhập đang hiện hữu. Theo đó, Việt Nam sẽ cùng thế giới xác định đây là một cuộc chiến dài cho đến khi có vaccine.



Ban chỉ đạo khẳng định, trong 35 ngày qua, Việt Nam không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, tuy nhiên, hệ thống chống dịch không coi là hết dịch, đặc biệt là Ban Chỉ đạo các địa phương.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hệ thống giám sát dịch bệnh vẫn hoạt động cao độ: “Trung bình một ngày, chúng ta tiến hành lấy và xét nghiệm 2.000 mẫu. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, tất cả các địa phương tiếp tục các trường hợp nghi ngờ, các trường hợp có triệu chứng, những người nhập cảnh… Đến nay, các trường hợp mắc Covid-19 đều đã được công bố là 324 người, với các ca mắc mới đều là người nhập cảnh và 35 ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 chiều 21/5.

Đánh giá về nguy cơ lây nhiễm Covid-19, Ban chỉ đạo cho rằng về cơ bản vẫn còn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, song ở mức rất thấp. Hiện chủ yếu là các ca bệnh xâm nhập, theo đó cần tập trung cao độ để ngăn chặn lây nhiễm dịch Covid-19 từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam từ cả đường bộ và đường hàng không.



Hiện vị trí của nhiều lao động nước ngoài chưa thể quay lại Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã được các lao động trong nước thay thế. Song thời gian tới, vẫn sẽ có các chuyên gia, nhà đầu tư và lao động kỹ thuật cao trở lại… Ban Chỉ đạo đề nghị tất cả doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài phải có văn bản gửi UBND tỉnh, thành phố. Trên cơ sở đó, UBND địa phương căn cứ vào tình hình, tập hợp danh sách và có văn bản gửi Bộ Công an để làm thủ tục duyệt cấp thị thực nhập cảnh và phối hợp với lực lượng công an để chuẩn bị các cơ sở cách ly. Tất cả những đối tượng này đều phải cách ly tối thiểu 14 ngày.



Đáng chú ý, các chuyên gia đã nêu nguy cơ, rủi ro lây nhiễm từ thành viên tổ bay, phi hành đoàn của các hãng hàng không ở nước ngoài, vốn vẫn sinh hoạt bình thường, không phải cách ly trước khi thực hiện các chuyến bay đến Việt Nam.



Vì vậy, Ban Chỉ đạo đặc biệt lưu ý và yêu cầu Bộ GTVT, các địa phương phải siết chặt các quy định về cách ly phi hành đoàn, tổ bay các chuyến bay chở khách cũng như vận tải hàng hóa quốc tế đến Việt Nam. Những phi hành đoàn này phải ở khách sạn riêng, không được ở chung những khách sạn có các đối tượng khách lưu trú khác để tránh nguy cơ, rủi ro lây nhiễm.



Theo đó, Ban Chỉ đạo thống nhất sẽ có một hướng dẫn chi tiết thiết lập một quy trình khép kín, từ khâu xem xét cấp visa cho đến việc chuẩn bị cơ sở cách ly và các điều kiện theo dõi sức khỏe của các đối tượng này sau khi cách ly, trên tinh thần là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Lãnh đạo ngành công an cũng nhận trách nhiệm về việc này vì là cơ quan có ý kiến quyết định đối với xét cấp thị thực nhập cảnh cũng như là đầu mối tổ chức các cơ sở cách ly ngoài các khu cách ly tập trung của quân đội.

Ban Chỉ đạo khẳng định, hệ thống chống dịch vẫn đang làm việc trên tinh thần cảnh giác như Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. Trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo văn bản hướng dẫn cụ thể về cấp thị thực và cách ly đối với: Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam; công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước; các tổ bay, phi hành đoàn, thủy thủ đoàn và những người lái xe qua lại biên giới.



Các văn bản này phải quy định rất cụ thể trách nhiệm của Ban Chỉ đạo địa phương, trách nhiệm của các cá nhân người đứng đầu, trách nhiệm của từng đơn vị, từng lực lượng để tổ chức thực hiện quản lý người nhập cảnh thống nhất, hiệu quả.



Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng nhấn mạnh mặc dù những ngày qua, rất nhiều tổ chức quốc tế chúc mừng Việt Nam chiến thắng dịch Covid-19 nhưng chúng ta vẫn chưa chiến thắng, mà mới kiểm soát tốt dịch bệnh. Cuộc chiến này còn rất dài và Việt Nam vẫn đồng hành cùng cộng đồng quốc tế trong công tác phòng, chống dịch.



Thậm chí giai đoạn này còn có phần khó hơn, bởi sau thời gian dài không xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng, nên người dân có tâm lý buông lỏng. Vì vậy, chúng ta tuyệt đối không được có tâm lý xả hơi./.