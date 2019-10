Nhà máy nước sạch xả bùn thải: Đang hút bùn thải ra khỏi hồ điều hòa

Liên quan đến việc Nhà máy nước Hưng Vĩnh (Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An) xả bùn thải ra hồ điều hòa Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, khiến dư luận bức xúc. Sáng 22/10, Nhà máy nước Hưng Vĩnh đã huy động nhân lực, máy móc kỹ thuật để hút lượng bùn thải ra khỏi hồ điều hòa Cửa Nam. Tuy nhiên do nước tại hồ Cửa Nam còn nhiều nên chưa xác định được cụ thể lượng bùn thải ra là bao nhiêu. Bên cạnh đó, việc hút bùn thải tại hồ mất khá nhiều thời gian do lượng bùn thải ở trong hồ đã đặc và kết dính.

Lượng bùn thải đã được xả ra hồ điều hòa sinh thái Cửa Nam trước đó.

Như VOV.V N đã thông tin trước đó, khoảng 8h ngày 21/10, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Nghệ An nhận được nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân khối 10, P. Cửa Nam và khối Vĩnh Xuân, P.Đông Vĩnh (TP Vinh) về việc Nhà máy nước Hưng Vĩnh thuộc Công ty CP cấp nước Nghệ An xả nước thải sản xuất, bùn thải ra môi trường là hồ điều hòa sinh thái thuộc khối Vĩnh Xuân, phường Đông Vĩnh, TP Vinh gây ô nhiễm môi trường.

Phòng Cảnh sát môi trường cử tổ công tác phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành xác minh. Kết quả xác minh cho thấy, nội dung phản ánh của quần chúng nhân dân là đúng sự thật.

Nội dung trong biên bản nêu rõ, Nhà máy nước Hưng Vĩnh (địa chỉ số 115, đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Cửa Nam, TP Vinh) hoạt động sản xuất cấp nước sạch cho địa bàn TP Vinh. Quá trình sản xuất, bùn thải và nước thải được nhà máy xây dựng đường ống dẫn về bể chứa tại khối Vĩnh Xuân, phường Đông Vĩnh. Bể chứa được xây thành 3 ngăn, với tổng diện tích khoảng 1.000m2.

Ngăn thứ 1 nằm ở phía Nam, ngăn thứ 2 nằm phía Tây, ngăn thứ 3 nằm ở vị trí phía Đông. Nước thải chứa bùn từ nhà máy được dẫn theo mương dẫn đến ngăn thứ 2 và ngăn thứ 3; sau khi lắng nước trong sẽ dẫn quay trở lại nhà máy phục vụ sản xuất, còn bùn thải được bơm lên ngăn thứ 1 để xử lý.

Kiểm tra thực tế cho thấy, ngăn thứ 1 dùng để chứa bùn thải hiện đã được phủ bùn, cách mép trên bể khoảng 1m (phần bùn cao hơn nền đường khoảng 0,5 m), mặt bể chủ yếu là bùn, một phần đã khô, một phần còn nhão. Phần bờ bể phía Bắc được xây dựng 3 hố chứa nhỏ để thu nước trong. Bể thứ 2 và thứ 3 ngay sát bờ tường ngoài phía Bắc của bể thứ 1, có đường ống dẫn nước ra hồ điều hòa.

Tại bể thứ 3, phát hiện trên bờ có 2 bì xác rắn chứa cát được buộc miệng bì, có 1 dây xác rắn (loại dây thừng) đang thõng xuống bể chứa thứ 3, một đầu dây để ở trên bờ, một đầu dây được buộc vào bì cát dùng để ngăn miệng cống. Tại vị trí này, nước đang chảy mạnh vào đường ống và chảy trực tiếp ra hồ điều hòa sinh thái thuộc khối Vĩnh Xuân, phường Đông Vĩnh. Miệng cống phía hồ điều hòa xây bằng gạch, hình vuông, mỗi cạnh 40cm. Tại thời điểm làm việc, miệng cống chứa đầy nước và đang chảy mạnh từ trong bể chứa nước thứ 3 ra hồ điều hòa, nước thải có màu đục kèm theo bùn thải.

Khu vực nước chảy ra kèm theo bùn thải phủ kín mặt hồ điều hòa với diện tích khoảng 300m2, sử dụng sào để đo độ sâu thì thấy, độ sâu khoảng 2m. Do nước tại hồ điều hòa còn nhiều nên chưa xác định được cụ thể lượng bùn thải ra hồ điều hòa.

Tổ công tác đã lấy 1 mẫu nước thải tại vị trí miệng cống hồ điều hòa nơi nước thải chạy trực tiếp từ bể chứa thứ 3 ra môi trường; lấy 2 mẫu bùn thải tại hồ điều hòa và bể chứa thứ 3. Đồng thời, yêu cầu Nhà máy nước Hưng Vĩnh chấm dứt ngay hành vi xả nước thải, bùn thải không qua xử lý ra môi trường.

Hiện sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ./.